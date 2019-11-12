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看上7億鹹蛋黃產值！專家萃製100%蛋黃粉、油　日本、杜拜都想要

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▲▼ 100%金沙鹹蛋黃粉、蛋黃油。（圖／農委會提供）

▲ 100%金沙鹹蛋黃粉、蛋黃油。（圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

台灣鹹蛋年平均生產約4.7億顆，每年僅端午、中秋節供不應求，其他日子供過於求。農委會畜產試驗所經1年研發「金沙鹹蛋黃粉、蛋黃油」，強調100％天然原味，能搖身一變時下最夯風味，不管冰淇淋、馬卡龍和洋芋片等多項美食，尤其蛋黃粉含20％以上卵磷脂、蛋黃油含70%以上不飽和脂肪酸，營養價值超高。

畜產試驗所所長黃振芳說，利用生產技術，將平常產過剩、格外品做成鹹蛋黃粉、油，產品100％純天然，零添加，且保有豐富營養成分。以該萃製技術製作的蛋黃粉，含有20%以上的卵磷脂與9.0 ppm葉黃素。無論入菜或製作糕點，都可直接添加使用，不需再經繁複處理程序。

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▲▼ 農委會畜試所「100%金沙鹹蛋黃粉&蛋黃油」萃製新技術。（圖／記者許展溢攝）

▲試驗所把鹹蛋黃油、粉抹上厚片吐司，取代奶油、黃油，烤過香氣超濃。（圖／記者許展溢攝）

蛋黃油具金紅色透明漂亮色澤與特殊香氣，畜產試驗所指出，可取代坊間鹹蛋風味香料與色素，根據「本草綱目」記載，蛋黃油具有「傷口炎症，粉敷頭瘡，內服外敷治療之效」，含70%以上不飽和脂肪酸，富含亞麻油酸、維生素E及葉黃素等，低鈉含量1mg/100g。

試驗所今現場把鹹蛋黃油、粉抹上厚片吐司，取代奶油、黃油，烤過香氣超濃。農委會畜牧處家畜生產科科長江文全說，鹹蛋黃有特殊風味，尤其烘焙以後香味特殊，沒有其他食材可替代。

▲▼ 農委會畜試所「100%金沙鹹蛋黃粉&蛋黃油」萃製新技術。（圖／記者許展溢攝）

▲▼ 金沙鹹蛋黃粉（上）、蛋黃油（下）。（圖／記者許展溢攝）

▲▼ 農委會畜試所「100%金沙鹹蛋黃粉&蛋黃油」萃製新技術。（圖／記者許展溢攝）

試驗所助理研究員吳鈴彩表示，鹹蛋產業現況1年平均4.7億顆，80%都拿去做加工，目前全國鹹蛋黃產值約7億，也因鹹蛋風味加工食品愈來愈多，推估未來勢必因此新技而擴大產值及規模。近期技術轉移後預計1年後可有產品上市，外銷潛力也被看好。除喜好鹹蛋黃風味的東南亞地區外，目前日本及杜拜廠商也已不斷積極詢問鹹蛋黃粉原料何時可供應。

▲▼ 農委會畜試所「100%金沙鹹蛋黃粉&蛋黃油」萃製新技術。（圖／記者許展溢攝）

▲農委會畜試所歷經1年研發出金沙鹹蛋黃粉、油萃製新技術。（圖／記者許展溢攝）

不過市面上也有鹹蛋黃粉，試驗所強調，金沙鹹蛋黃粉與蛋黃油是100%純天然，且商機可期，台灣市場尚無100%純天然零添加物且常溫保存的鹹蛋黃粉商品，生產業者投入更能搶得先機，若每月以10萬顆生鹹蛋黃為原料（生鹹鴨蛋販售7元／顆），將可生產700公斤鹹蛋黃粉（建議售價1000元／公斤）及350公斤蛋黃油（建議售價600元／公斤），一年營收將比直接賣生鹹鴨蛋黃增加252萬元。

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