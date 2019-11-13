非洲豬瘟爆新一波疫情　陳吉仲喊話大陸：有需要很樂意協助

▲陳吉仲說，如果大陸有需要很樂意協助。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央應變中心今（13日）指出，非洲豬瘟疫情目前看不出明顯趨緩現象，預計還會持續燒下去。農委會主委陳吉仲希望，從去年就一直呼籲亞洲各國政府要共同合作對抗疫情，向大陸喊話很樂意提供經驗並協助。

日前大陸又爆出第二波非洲豬瘟疫情，農委會副主委黃金城說，依台灣業者在大陸經營訊息指處，疫情在大陸事實上非常嚴重，以目前活豬量來看，只剩下十分之一數量，對比以前有4.5 億頭豬，現在等於只剩4、5千萬頭。

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黃金城表示，且從旅客攜帶肉類被檢驗出來有病毒反應顯示，如越南現階段有5、60％肉類帶進來都檢測出陽性，很顯然疫情從頭到尾都看不出明顯減緩現象，未來非洲豬瘟會持續燃燒下去。

陳吉仲先是說，大陸向世界動物衛生組織（OIE）通報的案例「當作參考」就好。接著表示，從去年底到今年就呼籲，亞洲各國家政府要共同合作對抗，對畜牧業、養豬農生計會大受影響的非洲豬瘟，希望將經驗分享給大家，尤其台灣獸醫技術在全世界是領先的，所地大陸有需要，很樂意協助，很希望獲得的相關資訊，可以跟大陸相關單位聯繫，反而是大家對糧食安全、豬價大幅度上漲等問題，期待有合作機會。

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