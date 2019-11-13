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駁民進黨稱26條「統戰騙局」　國台辦：好不好台商台胞說了算

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▲▼民進黨團「路邊紅包不要撿 中國對台26條＝打壓掐牢」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲反對26條，民進黨團日前舉辦「路邊紅包不要撿 中國對台26條＝打壓掐牢」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳政錄／北京報導

大陸日前發布對台商、台胞提供優惠和同等待遇的新一批「26條」措施，民進黨指稱為「統戰騙局」，經濟部常務次長林全能說，台灣將提出相關措施和因應之道。對此，大陸國台辦新聞發言人馬曉光今天表示，民進黨對26條的抹黑，才是在欺騙台灣民眾，與台灣同胞的利益相違背。

根據大陸國台辦、國家發改委4日宣布的《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（以下簡稱26條）。提供台灣企業優惠措施13條，包含可參與重大技術裝備、5G、循環經濟、民航、主題公園、新型金融組織等投資建設；台灣人可在中華人民共和國駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件等。

▲▼大陸國台辦新聞發言人馬曉光。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國台辦新聞發言人馬曉光。（圖／記者陳政錄攝）

面對陸方26條提出，陸委會第一時間反駁，表示都是「鍍金水銀」，為貫徹「習5條」之下的統戰陷阱，經濟部也稱，將提出因應之道，並考慮嚴格限制台灣企業赴陸投資。

在國台辦今天舉行新聞發布會上，馬曉光強調，「是不是欺騙，不是他說了算」。他說，民進黨對26條的各種汙衊、抹黑才是欺騙，且既然26條措施是虛的，為何要提出這麼多反制措施，立場是自相矛盾的。馬曉光認為，民進黨所謂的因應之道，是與台灣同胞的利益互相違背的。

針對26條提出台資企業可參與5G，馬曉光也說，大陸市場巨大，5G前景廣闊，能夠帶給台商巨大機遇。他認為，從去年31條措施推出一年來，加以26條措施發布，給予大批台資企業在稅收、資金補助、參與各項計畫和政策上，獲得「真金白銀」的幫助，包括今年前三季，台商在大陸投資項目和實際使用金額年增率達11.2%和39.6%，表明大陸仍是台資企業投資的最佳選擇。

至於陸委會認為，26條表示可讓台灣民眾於大陸駐外使館尋求領事保護、申請旅行證件，有矮化台灣主權的疑慮。馬曉光說，兩岸同胞本是一家人，當台灣民眾在海外丟失證件，理所當然應提供協助，但民進黨還要風言風語、橫加指責，「心裡有沒有台灣民眾的利益。」

有媒體進一步提問，26條提到體育比賽和運動員的內容，若台灣運動員想加入大陸國家隊，是否要放棄台灣籍？

馬曉光說，我們歡迎台灣運動員來大陸參加全國性體育比賽和職業聯賽。台灣運動員可以內援身份參加大陸足球、籃球、乒乓球、圍棋等職業聯賽，符合條件的台灣體育團隊、俱樂部也可以參與大陸相關的職業聯賽

他說，大陸體育部門將對運動員技術等級管理辦法進行修訂。對於台灣運動員和體育愛好者如其參加大陸體育賽事、達到相應運動技術等級標準並提出申請，大陸單項運動協會將向其授予運動員技術等級證書。「至於你提到的這個問題，在26條措施裡沒有明確規範，不在政策範圍之內，還需要了解。」

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