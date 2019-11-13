韓國瑜陣營影射「應召女」　蔡英文憤怒：拒絕「低俗語言暴力」

▲蔡英文分享風電的施政成果。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

針對總統蔡英文可能搭配前行政院長賴清德，身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜形容，「武大郎跟潘金蓮蓋著一條棉被，兩個人不能齊心」，另外謝龍介也以「應召女」來形容諷刺。蔡英文12日表示，一起拒絕低俗的語言暴力，「黃金不會變綠，但綠能可以變黃金」。

韓國瑜11日晚間接受中天政論節目《新聞深喉嚨》專訪，針對「韓張配」與「蔡賴配」的比較，韓國瑜認為「蔡賴配」是「頭齊腳不齊」，覺得賴清德心裡「很不爽」。他表示，「韓張配」跟「蔡賴配」不會一樣，因為後者是不得已才配在一起，就像武大郎跟潘金蓮蓋著一條棉被，兩個人並非齊心協力；且賴清德在參加民進黨總統初選時，被蔡英文的網軍瘋狂批評，這叫賴清德怎麼吞下一口氣？

至於謝龍介，也用諧音影射蔡英文「應召女」，引起綠營支持者非常不滿。對此，蔡英文12日受訪時表示，這個比喻不當，且是顯而易見的不當，民進黨是團結的，內部雖然有競爭，但對外是團結的，「我們有一樣的理想，一樣的理念」。

隨後，蔡英文也透過臉書，分享我國海洋風電示範風場，宣布台灣能源轉型、產業升級的成果，「過去做不到的，我們做到了」。她也藉此機會提到，「選舉不要選到用低俗的語言來進行選舉，我們不需要政治口水，而是需要更多努力的汗水，來為台灣未來打拚。台灣的綠能轉型與產業的升級，蔡英文說到做到。」

蔡英文說，三年多前，有人在唱衰反對綠能。他們說，這個太躁進、那個做不到。為了反對，不惜編造謊言，欺騙、恐嚇大家，「現在事實證明，我們做到了。」

「為什麼過去做不到，現在可以做到？」蔡英文表示，關鍵就在執政者的決心，跟對台灣的信心，這段日子以來，克服重重困難，終於完成了海洋風電的示範風場，「我也要特別感謝國內外的業者，願意跟政府一起努力，讓這座風場商轉，成為亞洲的先驅。」

蔡英文說，政治人物的言行舉止，都要對社會負責，對我們的下一代負責，「如果你跟我一樣，希望台灣的綠能多一點，抹黑少一點，請幫我按讚，我們一起拒絕低俗的語言暴力。也幫我分享給你的朋友，讓大家知道，黃金不會變綠，但綠能可以變黃金，這就是我們為台灣做的事情。」

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