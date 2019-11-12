休旅車行駛快速道「血滴子」迎面來　鐵片砸破保險桿和壓縮機

記者翁伊森／嘉義報導

很多人都有在高速公路行駛，卻遭前方車輛掉落異物擊中經驗，有人緊急煞車遭追撞，有人嚇得撞上路旁護欄，過去更有掉落鐵片宛如一把飛刀，硬生生打進擋風玻璃將被害人的臉部切成兩半的意外。嘉義陳姓婦人的經驗就幸運多了。

▲▼ 嘉義陳婦駕駛百萬休旅車遭前方貨車掉落鐵片擊中車頭，保險桿傷痕累累。（圖／讀者提供）

▲▼ 嘉義陳婦駕駛百萬休旅車，卻遇上前方貨車掉落鐵片。（圖／讀者提供）

嘉義縣46歲陳姓婦人11日早上開車行經82號到東西快速道路，被前方車輛飛來的鐵片砸中車頭，發出巨大聲響，她急忙將車緩緩開向路旁手煞車，沿著護欄滑行1公里才停下；初步研判是大型車輛掉落的鐵片，目前還找不到肇事者，警方已循線調閱監視器。

▲▼ 嘉義陳婦駕駛百萬休旅車遭前方貨車掉落鐵片擊中車頭，車前保險桿及冷氣壓縮機都故障。（圖／讀者提供）

陳婦表示，自己正要前往新港幫家人拿藥，但開上82快速道路不久後，左前方貨車突然飛來一片鐵片，不偏不倚的擊中她的車，她急忙將車開往路肩下車檢查車損，才發現冷氣壓縮機及前保險桿都被打壞了，於是向轄區朴子分局報案，希望警方以行車紀錄器幫她緝凶。她說，貨車上的鐵片沒有固定好，才在高速行駛中飛出來，幸好沒有打中她的玻璃。

根據行車紀錄器畫面，陳婦開在快速道路上，突然間行駛於她左前方小貨車上一片約1.5公尺、寬約1公尺鐵片突然向她車子飛來，巨大撞擊聲響讓她的車前保險桿及冷氣壓縮機都壞了；所幸沒有直接撞到她的擋風玻璃，避免了一場車禍意外及傷亡。