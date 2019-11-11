30歲男狂鼻塞...就醫「取出一顆牙齒」　他憶：20年前從4樓墜下

▲經CT檢查，李男的鼻腔中有一團黑影。（圖／翻攝新晚報）

記者洪珮瑄／綜合報導

黑龍江省哈爾濱市一名30歲李姓男子近日時常鼻塞、流鼻水，事後到醫院檢查時，竟發現鼻子裡面竟然有一顆牙齒。據悉，他當時感到疑惑，事後不斷回憶才想起，自己在10歲時，曾經從4樓摔下，斷了2顆牙齒。

綜合陸媒報導，李男近幾個月以來，每天都經常流鼻水及鼻塞，原本以為只是普通的過敏性鼻炎，但這樣的狀況卻遲遲未好轉，因此便決定到哈醫大四院耳鼻喉科就診。隨後，醫生對李男進行鼻部的CT（X射線電腦斷層掃描）檢查，發現他的左側鼻底部竟出現高密度的黑影。

哈醫大四院耳鼻喉科的醫師立即為李男進行手術，將他左側鼻部的腫物切除，仔細一看發現，竟然是一顆牙齒。事後，他便驚訝地問，「牙齒怎麼跑進鼻腔裡？」

▲▼醫生為李男進行手術，取出了一顆牙齒。

李男回憶了一下才坦承，他10歲的時候曾經從4樓墜下，臉部縫了60多針，還掉了2顆牙齒，可是當時只找到了一顆，沒想到另外一顆牙齒撞擊後竟是留在了鼻腔裡面，而且還藏了整整20年。醫生表示，這顆留在鼻腔中的牙齒經過日積月累，表面已聚集了很多鼻結石，最終導致了炎症，經過這次的治療後，李男多年的鼻塞終於找到了根源。

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