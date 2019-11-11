萬里自小客擦撞「安全氣囊爆開」！駕駛昏迷　同車好友竟丟包先回家

記者郭世賢、莊智勝／新北報導

新北市萬里區10日上午11時許發生車禍，年約30歲的鄧姓男子駕駛黑色自小客行經玉田路，但卻疑似因太過疲勞恍神，導致車頭失控擦撞路旁停放的遊覽車，隨後車身還向前滑行120公尺撞上水泥護欄、再彈往對向車道，強大的撞擊力道讓車頭幾乎爛毀；離奇的是，事故發生當下，車內副駕駛座還坐著鄧男好友林姓男子，但事後林男卻丟包好友自行離開現場，警方也立即展開追查。

▲黑色自小客在猛烈撞擊後車頭幾乎全毀。（圖／記者郭世賢攝）

警方指出，由於撞擊力道相當猛烈，駕駛鄧男全身擦挫傷，當下已經失去意識，經送往基隆長庚救治後才終於醒轉，目前暫無生命危險。但令警方感到不解的是，副駕駛座的林姓男子在事故發生後，卻撇下好友自行離開現場，讓人懷疑其中是否另有隱情。

金山交通分隊長林宏志11日指出，經過深入調查，確定鄧男肇事原因為疲勞駕駛，而警方事後也通知落跑的林男到案說明，他供稱是因家中還有要事需要處理，因此當下見到警消人員到場後，隨即自行返家。經過深入調查，2人並未有不法情事，現全案依一般車禍案件處理。

我沒有遲到，是時間遲到了！

►快訊／萬里自小客擦撞遊覽車…滑行120m再撞護欄！「車頭爛毀」駕駛送醫

▼車內安全氣囊爆開，足見當下撞擊力道相當強大。（圖／記者郭世賢攝）