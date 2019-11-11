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北市羅斯福路遊覽車輾斃單車男　大車視線死角肇禍

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記者游宗樺、張君豪／台北報導

11日清晨台北市文山區景隆街口發生一起遊覽車輾過腳踏車騎士的嚴重車禍，警消到場時自行車騎士已被捲入車底，現年61歲的陳姓騎士從遊覽車底盤被救出時已無呼吸心跳，被送往萬芳醫院急救。警方表示，陳男清晨6點40分經醫院宣告不治，經初步調查，初判遊覽車駕駛因視線死角未注意到在路旁的自行車騎士釀禍，雙方並無酒駕情事。

文山區腳踏車、遊覽車碰撞車禍。（圖／記者游宗樺攝）

▲文山區景隆街遊覽車輾斃一自行車騎士。（圖／記者游宗樺攝）

▲文山二警交通分隊長楊信守說明案情。（圖／記者張君豪攝）

▲文山二警交通分隊長楊信守說明案情。（圖／記者張君豪攝）

警方調查，遊覽車駕駛當時從羅斯福路往北行駛，行經羅斯福路六段時準備右轉進入景隆街，卻因為遊覽車駕座較高、加上A柱和後照鏡死角右前車頭撞上當時在路旁騎腳踏車的陳姓男子，陳男連人帶車被捲入車底當場喪失呼吸心跳，經消防局救護人員後送萬芳醫院後宣告不治。

肇事蘇姓司機（61歲）向警方表示，當時並未看見陳男，右轉後聽到撞擊聲和底盤傳出異音便停車，他下車查看才驚覺輾到人，路旁晨運民眾見狀緊急報警；司機事後頻頻喊冤，認為沒有看到對方，警方初判可能因遊覽車車身較高，導致司機右轉時視線產生死角釀禍。雙方均無酒駕，警訊後暫依業務過失致死罪嫌將司機移送偵辦。

文山二警分局交通分隊長楊順守受訪表示，遊覽車因車身高，A柱體積較大、加上事發當時晨間車流較少，肇事司機可能因視線死角導致右前車頭碰撞到自行車騎士，呼籲大型車輛駕駛轉彎務必再三察看、行人也必須保持較遠距離以策安全。

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