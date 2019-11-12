AirPods第二代、Switch雙11強勢大賣　娛樂商機下半年看俏

▲Apple AirPods第二代、Switch遊戲主機等3C在雙11檔期賣得特別好。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

今年雙11檔期不僅為各電商平台再創業績新高峰，當天的高流量也帶動許多品牌交出亮眼成績單，像是熱門的Apple AirPods第二代、Switch遊戲主機皆大賣，Ariel 洗衣膠球狂銷17萬顆，這波大促讓網購業者看好囤貨、娛樂商機將在下半年發酵。

蝦皮購物公布11/11當日台灣及東南亞7國訂單狂飆，24小時售出超過7千萬件商品，台灣表現尤其亮眼，3大熱銷品類分別是「居家生活」、「美妝保健」以及「手機及週邊配件」，全台城市則以「新北市」3度蟬聯蝦拼王稱號，「新北市」不僅訂單量全台最高，更特別熱衷購買「居家生活」、「手機平板與週邊」商品，光是新北市就為「居家生活」、「手機平板與週邊」類貢獻近半數銷售量，顯見新北市民眾真的超會買。

此外，「犀牛盾官方旗艦店」榮登流量成長幅度最高的商城賣家；「innisfree 官方旗艦店」則為訂單成長幅度最高的品牌。蝦皮購物進一步觀察雙11業績表現，也發現明顯的「囤貨商機」，例如「Ariel 洗衣膠球」在雙11當日即創單店最高售出超過17萬顆的驚人紀錄；時屆秋冬換季，「長袖素色大學T」與「除濕袋」也輕鬆擠進熱銷排行前5名，突顯消費者會利用大檔時間購入未來數月預期使用的生活用品，把握優惠價格提早囤貨。

「娛樂商機」也值得注意，各家旗艦手機成為消費者最喜愛的商品之一。蝦皮購物指出，今年維持強勢大賣的Switch遊戲主機，也在商城熱銷中榜上有名，顯示消費者更願意購入最新娛樂產品，花錢在自己身上、花錢買快樂。

而各平台統計雙11期間的熱門品類，皆以「3C」銷售特別好，從品牌來看，東森購物網站上賣最好的是Apple、HUAWEI、Samsung，多位千萬、百萬神級刷手也多入手3C類產品，像是購買OPPO手機、華為手機、vivo手機、Apple MacBook 13.3吋筆記型電腦、Apple iPad平板電腦等。

生活市集觀察到，雙11整體檔期熱銷Top 10商品，以智慧行動裝置、衛生紙最受消費者青睞，共囊括8成席次，像是今年異軍突起的「Apple AirPods 第二代」在雙11檔期業績衝破1,500萬元，一舉躍上生活市集11月熱銷冠軍寶座。