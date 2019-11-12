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母不給提款卡遭打死！冷血兒揮13重拳回房睡　二審仍逃死刑

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▲▼暴力,謀殺,拳頭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲高雄1名無業的曾姓男子因跟母親拿提款卡遭拒，就氣得揮拳爆打，致曾母當場倒地身亡。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

高雄1名無業的曾姓男子2018年4月8日晚上在家獨自飲酒，喝完後欲跟母親拿提款卡買更多菸酒卻遭拒，氣得出手痛打母親，見母親倒下後他還冷血直接回房睡覺，直到隔天鄰居發現時，曾母已奄奄一息。高雄地院一審依殺害直系血親尊親屬罪，判他無期徒期，二審高雄高分院10月31日維持原判決。

據判決，曾男與母親同住，日常生活都由她照料，2018年4月8日晚上曾男獨坐家中客廳飲酒，一回合結束後他伸手向母親拿提款卡，想再買更多菸酒，遭母親拒絕，2人因此發生激烈衝突。曾男當下因不滿母親回覆的言語態度，明知母親已高齡72歲，還徒手以拳頭朝她頭、胸等部位攻擊，致母親倒地不起才停手，又曾男見母親倒地後，並未及時將她送醫，賭氣的獨自回房睡覺，直到隔天早上鄰居要麻煩曾母移車，門一開見她倒臥家中，已無生命跡象，才趕緊報警處理。

警方到場後，在住家3樓發現呼呼大睡的曾男，經詢問後曾男坦承毆打母親，當場被逮捕歸案。檢警在解剖曾母遺體時發現她傷勢嚴重，包括顱內出血、左臉變形、鼻骨骨折、胸骨等，且身體多處骨折、氣血胸，曾男偵訊時表示，「事發時我揮拳打了13下」。

法院審理時，曾男強調自己患有思覺失調症，因發病才會失控弒母。法官則認為曾男僅因為拿不到提款卡就爆氣打母，事後還不協助就醫，痛批他辜負了母親長期的疼愛，還讓她在痛苦與恐懼中離世，行為實在很不應該，但考量曾男患有思覺失調症，應非直接故意要殺人，判他無期徒刑，褫奪公權終身；二審高雄高分院駁回上訴，維持原判決。

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