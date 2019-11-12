「30年我無法再照顧他了」！婦持榔頭砸死病夫　兒女法庭哭求從輕量刑

▲吳姓老翁2018年10月遭妻拿榔頭猛砸頭部13下，大小傷口共計15處，經搶救後仍宣告不治。（圖／記者黃彥傑攝）

記者徐愷昕／綜合報導

台北1名74歲吳姓老翁久病纏身，平時由陳姓妻子及女兒照顧。不料2018年10月17日午睡時，陳妻受不了壓力，拿起榔頭猛砸丈夫頭部13下，直到確定丈夫沒動靜後，才下樓跟社區保全說，「我殺了人」，全案因此曝光。士林地院11日再次開庭，陳女維持過去答辯坦承犯行，周姓辯護人主張應考量陳女案發時精神狀況，因此聲請將她送台大鑑定，而陳的一雙兒女則法庭上哭求法官從輕量刑。

根據警方調查，老夫婦結婚長達45年，有一雙兒女，平時與女兒同住，兒子沒有住在家裡。陳婦到案後，表示家中經濟不差，但丈夫心臟有裝支架，中年後又患慢性疾病，每個禮拜都要到醫院洗腎，而且隨著年齡愈來愈大，出入都需要她攙扶。陳婦供稱，當時一想到自己已經照顧丈夫30多年，未來不知道還要照料多久，便無心再煮午餐，想送老伴上路，因此持榔頭朝午睡的丈夫猛捶。丈夫驚醒後，起初還有抵抗，但過沒多久就一動也不動，再無反應。陳婦被警方帶回偵訊時，嘴裡不斷呢喃著「我無法再照顧他了」。

陳婦6月開庭時表示，因長期照顧先生身心壓力很大，才會一時衝動犯下殺機，都怪自己太糊塗。周姓辯護人則稱，法官應考量陳女案發時的辨識能力，因她2018年11月住進三總北投分院，根據醫院觀察報告顯示，陳婦時常出現焦慮、怪異、妄想行為，馬偕醫院的精神鑑定推論她患有適應障礙症，聲請送台大醫院再做鑑定。

不過檢方認為沒有送精神鑑定的必要，因陳婦異常行為是在案發後，她案發前沒有任何精神出問題的證據，推斷陳在弒夫當下有責任能力，故無法減輕刑度。陳婦兒子對此表示，媽媽案發前可能精神就有狀況了，只是他跟妹妹沒有察覺出來，認為法官不能因為媽媽沒看過身心科，就認定她沒有這方面的病症，判求法官能讓媽媽再送醫院做精神鑑定。

陳婦的女兒淚訴，媽媽因心中過意不去，現在行為漸漸遲緩，日常生活起居都需要有人從旁協助，希望法官能考量媽媽身心狀況延緩審理時間，並請求法官從輕量刑。

法官聽完檢辯雙方陳述後決議，有關陳婦是否送往台大做精神鑑定，待合議庭評估後會做再決定，而下次開庭也將傳喚3名同住家的親屬到庭作證。

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