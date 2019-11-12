林內鄉長自籌經費　鄉內居家免費安裝住警器

▲林內鄉公所12日於鄉公所前廣場舉辦「健康環保暨消防安全宣導活動」，宣導住警器重要性與火災預防。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

林內鄉公所12日於鄉公所前廣場舉辦「健康環保暨消防安全宣導活動」，林內鄉鄉長張維崢為使全鄉都能夠安裝住宅用火災警報器，降低火災傷亡的風險，確保民眾生命財產之安全，多方籌措經費，爭取到國防部陸軍司令部睦鄰經費購置4千個住宅用火災警報器，藉由安裝住警器，減少住宅火災的危害。

據消防署的統計，國內的火災多發生於獨立式住宅，在2015年間約佔所有建築物火災的42.7％，最常發生的地點分別為臥室與客廳；而在2016年間全年度總共1,424件建築物火警案件中，獨立式住宅火警案件數便佔了615件，達43.1%；另在2017年與2018年全年度間，獨立式住宅火警案件數分別達37%及34%(節錄自107年消防統計年報)。

▲林內鄉公所12日於鄉公所前廣場舉辦「健康環保暨消防安全宣導活動」，宣導住警器重要性與火災預防。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

林內鄉鄉長張維崢指出，林內鄉中老年人比例偏高，65歲以上人口達18%，而火災發生時常因為行動較不便而造成傷害，為使鄉內民眾能夠及早發現火災，從104年起至108年等不同年度，向民間企業募集住宅用火災警報器，於林內鄉內優先對於獨居、低收、及身心障礙等弱勢族群進行免費裝設，已近4年的期間主動協助林內消防分隊安裝戶數總量達1千多戶。

▲林內鄉鄉長張維崢為使全鄉都能夠安裝住宅用火災警報器，爭取到國防部陸軍司令部睦鄰經費，購置4千個住宅用火災警報器，陸續至每戶鄉民家中安裝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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