領先全台南紡點亮幸福聖誕樹　董座慨贈335萬巴士助弱勢圓夢

▲南紡購物中心今年以北歐童話為主題，豎起12公尺高的「童話北歐幸福樹」，11日晚上舉行「點亮南紡點亮愛」聖誕公益點燈之夜活動。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

南紡購物中心今年以北歐童話為主題，豎起12公尺高的「童話北歐幸福樹」，11日晚上舉行「點亮南紡點亮愛」聖誕公益點燈之夜活動，南紡購物中心董事長暨財團法人侯永都社福慈善基金會創辦人侯博明，更捐贈1輛價值335萬的「愛滿載．希望巴士」予瑞復益智中心，讓慢飛天使們能夠獲得更完善的照護。

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11日晚上6時許，南紡購物中心於1樓戶外中華東路廣場舉辦「點亮南紡點亮愛 2019聖誕公益點燈之夜」活動，現場邀請南紡購物中心董事長暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明、侯永都社會福利慈善事業基金會副董事長侯博裕、台南紡織公司總經理兼南紡購物中心副董王立範、南紡購物中心總經理廖孟省、南帝化學工業公司董事長楊東源、總經理許建祝、財團法人台南市私立天主教瑞復益智中心董事長林吉男等人，共同出席點燈儀式。

▲瑞復益智中心董事長林吉男（左起）、南紡購物中心董事長暨財團法人侯永都社福慈善基金會創辦人侯博明，捐贈1輛價愛心巴士予瑞復益智中心。（圖／記者林悅翻攝）

為讓瑞復益智中心的慢飛天使們度過一個溫馨十足的聖誕佳節，南紡購物中心董事長暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明，及侯永都社會福利慈善事業基金會副董事長侯博裕特於點燈儀式前，特別將象徵「愛滿載．希望巴士」的背板，交予瑞復益智中心董事長林吉男，林吉男則回贈感謝狀，代表中心的慢飛天使及工作人員表達誠摯的感謝，該巴士為基金會捐贈予瑞復的第3輛中型巴士，亦是基金會歷年來捐贈的第21輛車，眾人希望透過捐獻巴士的善舉，讓中心的接送服務更完備，更期待民眾能以行動關懷社會上的弱勢朋友。

南紡購物中心副董王立範表示，南紡購物中心今年率先全台舉辦聖誕點燈活動，為讓熱心公益關懷社會的企業精神永續傳承，特別在點燈儀式上將載滿希望的巴士捐贈給瑞復益智中心，讓中心的慢飛天使們在寒冬中能感受到社會關懷，希望此拋磚引玉的善舉能夠喚起更多社會大眾投身公益，讓愛與希望都能溫暖社會的每個角落。

南紡購物中心今年將聖誕老人故鄉北歐為發想，以童話風格獨特設計12公尺高的「童話北歐幸福樹」，樹上有著插畫風格的聖誕老人、小動物及綴飾，構築成如童話故事內的尖塔房屋，聖誕樹周邊更有著掛滿色彩斑斕彩球的樹木，在夜裡閃耀著幸福光芒，讓來訪購物中心的民眾有如進入北歐聖誕老人村，點燈當日便吸引許多民眾拍照留念，洋溢幸福氛圍。

點燈之夜開場由PEEPS專業街舞工作室帶來「舞動YA誕」，以充滿年輕氣息及動感的舞姿，將聖誕節的歡樂氣息提前帶給現場民眾，緊接再由瑞復益智中心的8位小朋友以震撼人心鼓聲延續熱鬧氣氛。重頭戲點燈儀式由在場來賓手持星星魔法，共同點亮象徵「閃亮一顆心」的啟動台，北歐幸福樹瞬間璀璨奪目，特技空間表演者，則伴隨著雪花飄落壓軸現身，隨著燈光秀節奏踏出舞步，炫光天使與高蹺仙子搖擺舞出驚喜，現場民眾歡呼讚揚，將整場活動氣氛帶向最高潮。