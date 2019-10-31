詐貸63億害獵雷艦解約　慶富判賠國防部7300萬「蛋糕、巧克力全得買單」

▲慶富因爆發弊案，害獵雷艦解約，北院10/31判慶富須賠國防部7319萬，其中還包含國防部人員在義大利開會時的「點心費」。（資料照／慶富造船提供）

記者羅志華／台北報導

慶富造船涉嫌於得標獵雷艦採購案後，向銀行詐貸63億多，高雄地檢2018年依詐欺、背信、偽造文書、違反銀行法等罪嫌，起訴慶富董事長父子陳慶男、陳偉志等人，其中慶富少東陳偉志於2018年6月間棄保潛逃，目前仍在通緝中。國防部認獵雷艦因慶富解約，另向慶富求償監造費7705萬8180元，其中還包含買餅乾、蛋糕的支出。北院10月31日判慶富應賠國防部7319萬2124元，可上訴。

慶富因爆發弊案，無法履約獵雷艦研發計畫，使國防部因獵雷艦所付出的費用白花了，便依技術服務案費用、獵雷艦專屬戰鬥裝置費用、國防部相關人員赴義大利出差時花費（交通、簽證、餐費、及開會時的「點心費」）、延遲違約金及訴訟律師費，向慶富求償7705萬8180元。

法院參考慶富與國防部的合約，內容寫明延遲違約金可由保證金抵押，而慶富已因解約，遭國防部扣押17億4665萬元保證金，認為求償違約金無理；律師費部分，則因台灣民事1、2審沒有強制律師代理，國防部選擇請律師，費用應自行承擔。但其餘部分，包含買蛋糕、餅乾、巧克力、瓜子的錢，慶富全都得賠。

慶富律師於10月7日出庭時，對於國防部已扣押17億多保證金，卻還要求償7705萬感到匪夷所思，更質疑連「交際費」、人員的西裝費都要慶富買單，讓他十分不服氣；北院認為，慶富因爆發弊案，遭聲請假扣押達64億元，使公司陷入財務困難，而無法履行獵雷艦契約，國防部求償合理，10月31日判慶富應賠償國防部7319萬2124元。

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