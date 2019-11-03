超越共軍99A戰車！國防部M1A2T戰車說帖　大幅提升地面防衛作戰力





▲M1A2T戰車說帖。（圖／翻攝自中華民國陸軍網站，下同）

記者袁茵／台北報導

立院外交及國防委員會28日審查109年度國防預算，陸軍參謀長楊海明中將於會中表示，國軍將對美採購108輛M1A2T戰車，並預計於11月簽署發價書（LOA）。而國防部也在3日以圖文方式表達M1A2T戰車的優點，不只超越現役的M60A3戰車，還比共軍的99式主力戰車更優，可大幅提升我國地面防衛作戰能力。

對於為何要採購M1A2T戰車，陸軍說明，該型戰車為120公厘口徑滑膛砲，有效射程內可貫穿850公厘均質鋼板，車身複合式裝甲，具抗穿力達850公厘，強化防護能力抵禦敵軍主力戰車射擊火力，並配備戰場指管系統增強數位化戰場管理效能，提升作戰效率，且採用AGT-1500燃氣渦輪引擎，可產生1500匹馬力，加速性佳，能快速反應迅速投入戰場。

陸軍強調，戰車為灘岸殲敵的關鏈戰力，也是陸軍戰力的表徵，而M1A2T戰車採購案具有4大特點，包括「快速機動能力、掌握戰場主動」、「汰換老舊裝備，提升整體戰力」、「提升聯戰效能，精準火力殲敵」、「重點要域部署，鞏固中樞安全」；M1A2T戰車獲得後，將具備更快速執行全方位打擊任務的可恃戰力，達成「戰力防護」、「濱海決勝」、「灘岸殲敵」目標。

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