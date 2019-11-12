農場烤肉石磚竟有廢彈頭爆炸！學生遭炸腦傷獲國賠354萬

▲農場烤肉學生竟被石磚內的榴彈炸傷腦袋，二審獲准國賠。此為示意圖，非本案榴彈。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

台北市某補習班2016年初到新北市土城區「勤篤水稻生態教學農場」，進行戶外教學及烤肉。學生撿拾石磚烤肉，沒想到石磚內竟有榴彈砲彈頭鑲嵌在內，引起爆炸，一名黃姓學生被破片射進腦內，送醫後一度被發病危通知。學生請求國賠6百萬餘元，一審敗訴，但二審12日逆轉改判准國賠354萬餘元。可上訴。

這起意外發生在2016年1月27日，補習班師生共18人到「勤篤水稻生態教學農場」，下午2點多，師生撿拾水泥石磚，架起爐灶準備野炊烤肉。但烹煮過程中石磚突然爆裂，碎片、食材四散，鍋爐甚至被炸飛5公尺遠，31歲陳姓老師、9歲黃姓男童躲避不及，膝蓋、頭部分別擦傷流血，送醫急救。

其中男童因顱內出血、顱骨骨折、右側氣腦等嚴重傷害，且因異物侵入腦部、頸部，導致無意識，緊急轉院治療，最後仍伴隨神經學缺陷、部分腦組織喪失、咽喉破裂等嚴重傷害，一度發病危通知，還好撿回一命。而意外經過調查後，發現石磚內竟有軍方制式彈藥「M303式57公厘戰防彈」，原來農場原本是軍方營區，移交後遺留彈藥引發意外。男童的父親為知名整形名醫，對意外發生非常不滿，因此提出國賠訴訟，要求國防部陸軍司令部與農場連帶賠償601萬餘元。

一審法院審理後，駁回男童的國賠請求。案經上訴，高等法院審理後卻出現逆轉判決。高院認為國防部將彈藥遺留在農場內，並使一般民眾在不知情的狀況下使用農場設施，暴露在危險環境之下，國防部確實具有疏失，必須負擔賠償。經過計算後，高院二審改判國防部須國賠給男童154萬餘元、男童的父母親各100萬元的精神慰撫金，合計判准國賠353萬1千元。可上訴。