影／送院「危殆」！綠衣男慘遭示威者「澆油」燒成火人　警列企圖謀殺

▲一名男子馬鞍山被人襲擊，身體著火。（圖／翻攝自香港臉書社團）

記者鄭思楠／綜合報導

香港有網民昨日（11月11日）發起「三罷」行動，多區發生激烈衝突。其中，馬鞍山一名身穿綠色上衣的中年男子，與示威者爭執，突然被一名黑衣人潑易燃液體，瞬間燒成火人，送院搶救後情況「危殆」。目前，警方表示，案件已列作「企圖謀殺」處理。

綜合港媒報導，事發於11日12時52分左右，警方接獲多人報案指西沙路行人天橋上一男子被襲後著火。網上流傳片段顯示，12時48分這名身穿綠色上衣的男子與其他在場人士爭執拉扯、互相對罵，隨後稱被打一拳，便氣憤喊「一起殺了我呀」、「全部都不是中國人」，隨後遭到在場人士反嗆「返大灣區」。期間，他頭部流血，有人替他擦拭。

這時，一名身穿黑色衣褲帶口罩男子突從人群衝出，向綠衣男淋潑疑易燃液體，其後點火，使對方全身著火。傷者迅速脫掉上衣，讓火自行熄滅。現場人群見狀紛紛逃避，也有人試圖追向縱火兇徒，沿途大叫「別走啊你」，但片段未有顯示在場人士是否成功制服該名黑衣兇徒。

據網上片段，著火男子事前在馬鞍山港鐵站試圖捕捉破壞站內設施的黑衣人，與大批黑衣人追逐，期間跌倒。

事後，網上流傳一段錄音，聲稱事件為「拍戲」，「該男子為特技演員，其臉上塗有防燒凝膠，身上也塗了拍戲用的易燃物。」錄音更指，男子被淋液體是道具火水，「而且他收取報酬，目的是製造輿論。」

不過，醫管局發言人澄清，「沙田威爾斯親王醫院今午接收了一名嚴重燒傷病人；有關病人目前正在該院深切治療部病房留醫，情況危殆。」醫管局還呼籲，外界停止轉發有關失實訊息。

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