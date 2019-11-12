2青年中彈濺血！香港警長開槍遭「起底」...女兒學校急停課

▲港警11日清晨在西灣河開槍擊倒2人。（圖／翻攝自「香港突發事故報料區」臉書）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港市民11日號召「三罷」（罷工、罷市、罷課）及「黎明行動」，抗議港警近5個月以來的暴力行為，不過期間卻發生開槍事件，2名青年清晨在西灣河中彈倒地，胸口當場濺血。該事件發生後，一名開槍的警署警長迅速被「起底」，據悉，他就讀小學的女兒也因此而停課。

綜合港媒報導，一名在西灣河開槍的交通警長個人資料被公開在網路上，內容指出，他的2名女兒均就讀黃大仙一所名校（小學部），而他也是該校的家長教師會主席。

事後，由於消息曝光，該校於昨日也發出簡訊，通知全校家長緊急停課事宜。據悉，內容並未提及原因，只要求家長盡快到校將學生接回家，校舍也會開放到最後一名學生離開為止；此外，該校昨中午又通知家長，今（12）日繼續停課。

開槍案發生後，港島總區指揮官郭柏聰做出回應表示，該名警員是因為遭受威脅才決定開槍，並擊中一名青年的右前腹，不過，隨後仍有2名蒙面人嘗試與他糾纏，甚至試圖搶槍，導致該名警員開了第3槍，但最後2槍都沒有擊中任何人。

▲港島總區指揮官郭柏聰表示，警員是認為生命受到威脅才拔槍。（圖／翻攝香港電台）

據悉，其中一名中彈的21歲男子，右側肝腎遭到子彈碎片劃傷，肝門靜脈被壓破，心跳甚至還一度停止，經過搶救已暫時脫困。消息人士透露，該名男子年輕、生命力強，而且得到及時治理，現時維生指數一切正常，並未出現任何併發症，預計48至72小時內有機會離開深切治療部。