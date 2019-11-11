替母討公道！弟把姊打到全身傷險斷鼻樑　還辯：我是正當防衛

▲弟不滿姊對母親無理，竟把姊打到鼻青臉腫多處傷，被依《家庭暴力罪之傷害》判拘役20日，可易科罰金2萬元。（圖／123RF）

記者孫于珊／台北報導

台北市一對親姊弟竟鬧鬩牆！2018年10月8日晚間9時許，因姊姊稍早與母親就父親的保險問題發生衝突，於是弟弟就進姊的臥房內與姊理論，進而發生口角爭執，弟甚至出手毆打姊的頭部、面部及四肢等身體各處，使姊多處挫傷、瘀青。法官依《傷害罪》判弟拘役20日，可易科罰金2萬元，可上訴。

對於傷害姊姊一事，弟弟矢口否認犯罪，辯稱當晚他要求姊若有打母親就要道歉，不過姊都不講話，所以才進去姊的房間理論，但姊卻非常激動，不僅不承認有打母親，還暴怒推打他，同時並嗆說「這樣叫打嗎！」甚至衝過來抓他的頭髮去撞牆，將姊推開後，姊又再打，他忍無可忍下才反擊防衛，所以認為自己是「正當防衛！」

然而姊姊稱，她的房間沒有牆，都是櫃子擋住，且以身高體重來說，他無法抓弟的頭去撞牆。母親則證稱，姊弟倆是互相推打。驗傷診斷書指出，姊受有鼻樑挫傷、右手背側、右手腹側、右手上臂背側、右手掌腹側、左手指背側、右小腿等處瘀傷。

法官認為，弟只需制伏姊的雙手上肢，即可阻止姊繼續推打，達到防衛目的，但姊除了雙手受有瘀傷外，鼻樑、右小腿等部位也都受傷，可見弟確實有攻擊還手行為。但念在審理中，弟屢向姊表明和解意願，有相當的悔意，因此考量一切情狀後，依《家庭暴力罪之傷害》判弟拘役20日，可易科罰金2萬元。

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