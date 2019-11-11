俄羅斯男演員來台偷七龍珠公仔　20秒內竊4盒...裝傻辯：我醉了

▲俄羅斯籍男子偷了1盒七龍珠公仔及3盒泳裝公仔，價值約1000元，遭判處拘役12日或易科罰金1萬2000元。（示意圖／非當事人／記者周宸亘攝）

記者孫于珊／台北報導

一名自稱是演員的俄羅斯籍男子（下稱M男）看到店內擺放一盒盒的公仔，竟然不是掏錢購買，而是躡手躡腳地「摸走」4盒！分別是1盒七龍珠公仔及3盒泳裝公仔，價值約1000元。然而M男的所有行徑都被監視錄影拍得一清二楚，M男還辯自己喝醉了才犯錯。台北地院仍依竊盜罪判處M男拘役12日，可易科罰金1萬2000元。

M男明確供稱於買酒途中看見商店內的公仔，15分鐘後，才返回店家把「尬意」的七龍珠等公仔偷回旅館，然後再與朋友飲酒狂歡。因此辯稱當時酒醉神智不清。而行竊時的監視錄影擷取畫面中，M男步行進入商店，僅約20秒就將4盒公仔取走。

法官認為，M男對於竊取過程還能具體描述，足認當時M男意識清晰，且偷完後立即離去案發地，有遮掩耳目的舉動，表示清楚自己的行為違法，但念及M男犯後終能坦承犯行，行竊手段也算平和，加上4盒公仔的價值不高，並已還給被害人。因此考量一切情狀後，判M男拘役12日，可易科罰金1萬2000元。

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