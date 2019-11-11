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社會 社會焦點 保障人權

PO文酸女友劈腿機長　主管男友「3000張私密照寄到妳家」逼復合

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記者黃翊婷／台北報導

在某知名電信公司擔任主管的林姓男子不滿女友小雅（化名）提出分手，竟然傳送訊息威脅要公開兩人交往期間拍攝的私密照片，「剛剛算過了，飯店、溫泉、妳家、我家、車上應該有3000多張」，甚至在臉書PO文酸諷「原來早就腳踏兩條船」，暗示對方利用空服員的身分勾搭機長。士林地院合議庭認為林男的行為涉及偷拍、恐嚇，最後依恐嚇危害安全、加重誹謗等罪判處1年2月有期徒刑。

判決書中提到，林男先是在交往期間未經小雅同意，拍攝睡姿4次，2017年4月間他不滿對方提出分手，陸續傳送「剛剛算過了，飯店、溫泉、妳家、我家、車上應該有3000多張」、「看看妳覺得哪幾張特優，我可以寄到妳家、妳老家、妳朋友，樓下警衛應該也很愛吧」，威脅要公開裸照；隔年1月他在個人臉書上PO出通訊軟體對話，並以「原來早就腳踏兩條船」為標題，諷刺女友勾引機長，「這是空服員的福利」、「打嘴砲都比亂打砲有格調」。

▲冬天,冷,睡覺,賴床,耍廢。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲林男拍攝女友的睡姿照片，辯稱一切都有經過同意。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash，與本文當事人無關）

但林男到案後矢口否認上述行為，他強調，拍攝睡姿照片都有經過小雅同意，而且對方也有看過照片，至於威脅公開裸照也只是氣話，因為他們當時正好在吵架，臉書上的PO文也是針對朋友，不是女友，「我不是故意要讓她害怕，況且她根本沒有感到害怕。」

而小雅出庭證稱，林男的確有把車內睡覺的照片拿給她看，「我跟他說『這很醜，把它刪掉』，他答應刪除，我就沒有再確認」，後來收到恐嚇訊息，除了難過之外，也很崩潰、害怕，「他拿這個威脅，一直要我跟他見面，不能分手、封鎖他，當時看到訊息我已經哭到不行，而且他還說要毀滅我，讓我覺得非常恐怖」。

▲情侶（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲林男在臉書PO文嗆女友和機長發生不倫戀。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

士林地院合議庭認為，衡諸一般社會觀念，「傳送裸照給別人」、「我倒是很想毀滅妳」、「看妳覺得哪張特優，我可以寄到妳家」等訊息，的確會讓人感覺身體、名譽受到威脅，客觀上已經算是惡害的通知，足以使人心生畏懼；而睡姿照片的拍攝地點分別為寢室、車內，從小雅熟睡的模樣看來，顯然不知道自己被偷拍。

合議庭表示，林男未經查證就在臉書PO文暗示小雅介入他人婚姻，綜合上述行為，他已經構成無故竊錄他人非公開活動罪、恐嚇危害安全罪以及加重誹謗罪，最後依法判處1年2月有期徒刑，得易科罰金42萬元，全案仍可上訴。

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