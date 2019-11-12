華聞快遞／10月廣東CPI環比上漲1.0%　同比上漲4.6%

▲廣東省廣州市。（圖／CFP）

《廣東》10月廣東CPI環比上漲1.0% 同比上漲4.6%

數據顯示，10月份廣東居民消費價格指數（CPI）同比上漲4.6%，環比上漲1.0%，環比漲幅比上月收窄0.1個百分點。廣東工業生產者出廠價格指數（PPI）同比下降0.9%，環比微漲0.1%。（南方日報）

《浙江》浙江首發30年超長期債券

近日浙江省成功發行浙江省政府債券187.2億元（人民幣，下同），其中首次發行30年期一般債券144.4億元，發行利率為4.04%，較發行前5個工作日同期限國債收益率均值上浮25BP。（浙江日報）

《河北》全省固定資產投資同比增長5.2%

前三季度河北全省固定資產投資同比增長5.2%，全省基礎設施完成投資較快增長，同比增長15.7%，比1至8月加快0.4個百分點，對全省投資增長拉動力進一步增強。（河北日報）

《寧夏》寧夏境外投資遍佈五大洲30個國家和地區

根據年報統計，截至2018年，寧夏境外投資遍佈全球五大洲30個國家和地區，共有78家境內投資者在境外設立了97家境外企業，其中亞洲63家、歐洲11家、北美洲11家、拉丁美洲5家、非洲4家、大洋洲3家。（中新社）

▲寧夏銀川。（圖／CFP）

《新疆》烏魯木齊海關助力新疆首批進口羊凍精投放畜牧市場

近日由烏昌海關監管的首批從紐西蘭進口的1027支羊凍精，新近獲準投放新疆畜牧市場，這是新疆企業首次從紐西蘭引進生物遺傳物質，也是烏魯木齊海關首次執行進口羊凍精的監管工作。（中新社）

《青海》青海9億元穩崗補貼助力企業穩就業脫困境

青海投放9億元補貼助企業穩就業脫困境，今年青海省人力資源和社會保障廳對面臨暫時性生產經營困難且恢復有望，堅持不裁員、少裁員的參保企業給予失業保險穩崗補貼政策重點傾斜。（新華社）

《安徽》安徽27車站實施電子客票

包括合肥南、蕪湖、池州、黃山北在內多個車站乘車的旅客12日起，無需取票，刷證即可乘車，長三角鐵路將逐步擴大電子客票應用實施範圍，12日首批45個車站啟動電子客票應用實施推廣工作，其中涉及安徽27個車站。（中新社）

《北京》粵港澳大灣區國際能源交易中心在北京啟動

近年來，亞洲新興國家發展勢頭強勁。據亞太經合組織(APEC)預測，到2035年全球將有超過90%的能源需求的增長來自於亞洲地區。亞太地區已經成為了世界上最重要的油氣消費的地區，使國際能源的消費中心向東半球在逐漸的偏移。（中新社）

▼粵港澳大灣區。（圖／CFP）