關心香港！馬克宏訪華：持續數月的抗議需「透過對話降溫」

▲法國總統馬克宏向習近平多次提及香港的局勢，需要透過對話降溫。（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

香港反送中風波持續膠著，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）6日表示，他告訴中國國家主席習近平，香港歷經數個月的抗議活動，需要對話、克制及降溫，但他並沒有透露對方如何回應。

綜合媒體報導，馬克宏到訪中國之前，法國總統府就曾宣布，總統訪華時將與中國領導人習近平討論所有問題，包括香港和中國的人權狀況，特別是以穆斯林為主的新疆地區的人權問題。然而，北京一名外交高官隨後就警告稱，香港和新疆都是中國的內政，不屬於外交範疇。

馬克宏6日在記者會上表示，他多次向習近平提到香港的局勢，還表達法國及歐洲的關切，「我們一再呼籲要透過對話去替目前的局勢降溫。」其實，為期5個月、爭取更多民主及追究警方濫權的大規模示威，讓香港這個國際金融中心的地位陷入混亂。

另一方面，法國總統馬克宏於4日至6日對中國進行為期3天的訪問。官員6日向外媒透露，中法簽署了價值150億美元的貿易協議，內容涵蓋航空、能源、農業等領域，包括批准20家法國企業向中國出口家禽、牛肉和豬肉等肉品。

在氣候議題方面，習近平和馬克宏重申「對巴黎協定的堅定支持」，強調巴黎協定是一項「不可逆轉的進程」，也是針對氣候議題強而有力的方針。雖然習近平和馬克宏都沒有直接點名美國，不過華府4日才剛遞交退出巴黎協定通知函，為全球唯一退出該協定的國家。

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