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今年第7次出訪　習近平訪希臘、巴西金磚合作主張受矚目

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▲▼第二屆中國國際進口博覽會開幕式，中共總書記習近平宣布大會開幕並發表主旨演講。進博會,習近平（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國家主席習近平（圖／記者陳政錄攝）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國家主席習近平於10日啟程對希臘進行國事訪問，並赴巴西出席在金磚國家領導人第十一次會晤，這是習近平今年內第7次出訪，習近平此行的意義包括，這是中國國家主席時隔11年再次到訪希臘，也是一個月內中巴兩國元首再次互動，而中方將對金磚合作闡述的主張，也受外界矚目。

《新華社》指出，習近平此行有「5大看點」，首先，這是大陸國家主席時隔11年再次訪希，對中希關係發展具有承前啟後的意義；其次，中希兩國領導人還將進行文化交流互動。

再者，這次習近平訪問希臘，是繼今年3月對義大利、摩納哥、法國進行國事訪問後又一次歐洲之行，可以豐富中歐合作內涵；此外，此次巴西之行，也是習近平自2013年以來第5次踏上拉美大陸，將推動「中拉命運共同體」。

除此之外，金磚國家領導人第十一次會晤將於13日至14日在巴西首都巴西利亞舉行，習近平將出席金磚國家工商論壇閉幕式，中方將闡述哪些主張，備受各方矚目。

大陸外交部副部長秦剛7日表示，作為東西方古老文明的發源地和傳承者，中希兩國可以為應對當今世界面臨的各種問題和挑戰提供智慧和啟示。同為副部長的馬朝旭表示，習近平將同巴西總統波索納洛舉行會談，簽署多領域合作文件，還將同其他與會國家領導人舉行雙邊會見，就雙邊關係、金磚合作等問題交換看法。

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