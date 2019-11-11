雙11／東森購物傳捷報！17小時業績破1.4億元　創16年來新高

▲東森集團總裁王令麟對東森購物拼戰雙11創佳績深具信心。（圖／東森購物提供，下同）

記者萬玟伶／台北報導

東森購物雙11業績傳捷報！今日（11日）中午單單網路通路業績就突破億元，至下午五點為止，ETMall業績已突破1.4億元，全通路業績已突破2億元，再寫下16年開站以來單日業績最高紀錄。

東森前10月營收年成長24%，達165億元（含草莓網認列），東森購物1至10月業績以電話行銷通路營收為32億元，YOY成長64%躍升幅度最大、網路通路營收為45億元，成長63%也在伯仲之間。草莓網在大陸地區以今年初為例，月營收約500萬人民幣，2019年10月營收已成長約1,000萬人民幣，雙11截至下午5點為止，草莓網在大陸地區銷售已破800萬人民幣，雙11單日營收可望超過10月草莓網大陸地區營收，整體業績蒸蒸日上。

觀察網路銷售的商品分類，以「保健、餐券、3C家電」類別的成長最高、3C類別「HUAWEI華為」、「Samsung三星」銷售第一，餐券銷量較平日成長30倍，安卓系列手機也較平日成長20倍。

雙11這天更出現了1位千萬刷手和10位百萬刷手，刷卡最高金額突破1千萬元，總共購買1,704件商品，其次是755萬元和300萬元，這幾位神級刷手幾乎都是購買OPPO手機、HUAWEI 華為手機4G/64G、vivo手機、Apple MacBook 13.3吋筆記型電腦等3C類產品為主。

▲今日（11日）雙11活動吸引會員們大搶3C商品。

東森購物統計，按照銷售金額區分，今日銷售排行第一名為「華陀鴕鳥龜鹿精健步如飛7盒組」，接下來依序為「王品集團Tasty西堤牛排餐券10張」、「王品集團陶板屋餐券10張」、「HUAWEI華為Y9 Prime 2019 4G/128G」、「Samsung Galaxy A50智慧型手機 6G/128G」、「vivo V15 6.5吋零邊界全螢幕智慧型手機6GB/128GB」、「王品集團藝奇日式料理餐券10張」、以及「Apple iPhone 11 128G智慧手機」。

東森購物觀察，當日消費的會員輪廓，女性占七成，男性占三成。而為了迎戰雙11，東森購物為挑戰業績倍數成長，不惜砸下重本，先是在前哨戰11/1（五）起舉辦集氣活動，祭出LINE Points點數、刷卡金、東森幣等各項回饋，主活動正式開打後，業績也不負眾望，今日（11日）下午5點一舉衝上1.4億，再寫新頁！是東森購物網開站16年以來單日業績歷史新高。全通路業績則是突破2億，創20年開台歷史紀錄。此外，東森購物預計本次雙11檔期活動將狂灑超過1,500萬的東森幣。

▲東森購物觀察，雙11當日消費的會員輪廓，女性占七成，男性占三成。

東森購物為歡慶11月大促，要一路歡慶到月底，推出超燒腦的全通路活動「把幸福抽回家」，活動期間由11/1（五）~11/30（六），凡於全通路：電視、網路、MOD、型錄、與IB、OB通路消費，就有機會抽中下列幸福好禮：

(1) 天天抽活動：每日各獎項抽出1名可獨得市價$9,099元的電動滑板車、市價$2,156元的漢來海港雙人餐券、市價$350的6吋85度C蛋糕。

(2)月月抽活動：每月將抽出10名老爺酒店10張住宿券券，總市價超過$300,000元。並推出【東森幣大放送】消費回饋20%活動，凡活動期間於全通路：電視、網路（電視商品）、MOD、型錄、與IB、OB通路消費（排除餐券、旅遊、預付型及專案商品），且無取消或辦理銷退者享有抽獎資格，就回饋20%東森幣。

(3)【東森購物電視新會員】招募中：凡於2019/11/01～2019/11/30期間，加入東森購物電視、MOD、IB新會員，可享雙重超好康優惠：

優惠1：新會員首筆消費滿990元現折200元 。

優惠2：新會員11月底前消費滿3件，即贈東森自然美超效保濕水光精華露。

東森購物歡慶20週年！為回饋全台逾百萬會員，帶給大家購好、購幸福的優質購物體驗，力拼百貨周年慶，即日起至12月底，凡會員於全通路消費最高可贈送20%東森幣，天天、月月舉辦抽獎活動，有機會帶走KHS功學社折疊單車乙台（市價$6,150元），再抽王品牛排十人套餐券（市價$15,290元）。更驚喜的是，還有機會抽中「東京來回機票」暢玩東京，可一人獨得10張機票，足夠全家兩代一齊出門幸福歡樂遊，眾多豐富豪禮等著消費者快把幸福抽回家，全家一起盡享好康。