雙11／東森購物半天營收破億！　大手筆暖心捐贈長照車

▲東森購物將20週年訂為愛心感恩回饋年，將雙11電視節目銷售所得捐贈11%予台北市政府長照專車，讓東森購物20週年公益慈善大使Gail蓋兒與得意狗向社會傳送暖暖心意。

記者萬玟伶／台北報導

雙11午夜12點一到，東森購物馬上傳來捷報，不到一分鐘的時間MacBook已經銷售破百台，手機也在十分鐘內破了去年的紀錄，餐券更是熱銷破10萬張。整體流量暴增約五倍、整體營收還未到中午就已經超越預設的時間進度。

3C通訊類商品部分，東森購物今年主打APPLE、三星、小米及華為品牌，MacBook搭配銀行最高可省萬元、iPad 限時搶購8,888元起、iPhone最低85折即可入手，三星手機最高可現折3,310元，小米手環也祭出破天荒新低價799元吸引消費者。

家電類商品則祭出《廚電節》、《洗冰節》及《吸塵節》，提供消費者更直覺的活動，讓消費能夠直接在活動裡更簡單的找到自己想要的商品，參與的品牌高達100個品牌，其中家電大廠LG、Dyson、Panasonic、大同、日立、飛利浦、日立等，更加碼天天搶限量8折商品。

生活居家類商品主打活動期間，全品類3折起，白蘭洗衣精組只要$1,111元、象印獨家保溫杯組$1,111元、限量的東風衛生紙(90抽x10包x6串)買一送一也僅僅只要$1,111元。東森購物平台上的各大品類也精銳盡出，SK-II、SHISEIDO及ESTEE LAUDER精選品項低至55折，保健商品殺出最低價，台塑B群每錠只要4.63元。

▲資生堂百優乳霜7ml*5瓶，市價1,820元、活動價1,111元。

▲前Lami Girls美少女「妍言」在雙11今晚，將首度在東森購物直播超級拍賣會。

今日(11日)，東森購物網ETMall也在雙11激殺主戰場開放最低折扣與懶人包完全攻略，晚間的直播網路節目，更首度請來前Lami Girls的人氣甜心美少女「妍言」直播超級拍賣會，預計將特別祭出和牛牛排超殺直播限定組合價八包只要$569、春風抽取式廚房紙巾一秒抽(120抽x3包x8串/箱)、雙11必敗清單的人氣王氣炸鍋也祭出超低價$3290元，讓消費者不用剁手即可入手，多款買到手軟的「千元有找」直播限定超殺特惠商品，只在今天1111才能以超值優惠帶回家。

觀看本檔直播節目的東購粉絲還有好康可拿，只要留言分享互動，就有機會獲得能塞滿各式直播超殺單品的Arowana亞諾納29吋行李箱超殺市價萬元獎品。歡迎要找雙11好康的朋友，鎖定東森購物網粉專直播。

東森購物網對於今年的業績表現也樂觀表示，今年的雙11比去年買氣更加高漲，過中午後已破億元，目前銷售前三名品項分別為3C家電、美妝保健、生活用品，今年首度嘗試新型態的網紅直播購物節目，成效也非常令人驚喜，未來將會與更多網紅合作，推出更多優惠超值商品會饋給東森購物的會員們。

東森購物昨日(10日)雙11業績大開紅盤，東森購物電視47頻道在雙11前夕推出「暖心雙11、幸福1+1」電視特別日節目，業績約比平日Live節目增加一倍有餘，節目所販售的「金石盟日本AKOYA天然真珠套組-皇家天女級」和「亞帝芬奇鑽光動人限量GIA3克拉鑽戒」業績也開出漂亮紅盤。

然而，不同於其他家電商的回饋方式，東森購物霸氣地捐出11%所得，捐贈一台市價120萬的長照專車給予台北市政府，希望在回顧過去、展望未來的20週年之際，東森購物秉持著「最有溫度」的服務精神， 能夠為台灣社會默默盡一份心力，在殺紅遍野的電商大戰當中，東森購物替廣大的會員朋友們在購物雙11血拼消費之餘，也能將購物行為轉化為實質的愛心捐助，以溫度和深度來感恩回饋廣大的926萬會員朋友。

東森購物電視台47頻道也推出全日LIVE活動，祭出燒腦狂歡價1,111元。在今天雙11 晚上8點到10點，超狂「電視亂賣會」將熱鬧登場，眾多熱銷商品如「資生堂百優乳霜」、「JO MALONE香水」、「德國雙人鍋具」等，全部下殺超優惠折扣，且縮短銷售時間，賣完就換商品，購物專家連番上陣，想要搶購的觀眾千萬不能錯過。

▲JO MALONE藍風鈴熱銷香水超值組100ml，原價$3,980元、特價$3,680元。

▲ZWILLING德國雙人單柄中式炒鍋30CM，原價$2,999元、特價$1,999元。

▲東森蒲公英環保抽取式衛生紙150抽*28包*3串/箱*2箱，原價$1,565元、特價$990元。

雙11活動期間，東森購物與各家銀行也力推信用卡優惠，打出最高5位數刷卡金回饋。凡檔期內至東森購物網購買商品，最高更可省下兩萬餘元。活動期間凡刷台新銀行信用卡，滿$10,000元送$1,100元刷卡金，刷花旗銀行信用卡，滿$38,000元送$5,000元刷卡金、刷聯邦銀行信用卡，滿$111,111元送$11,111元刷卡金、刷永豐銀行信用卡滿$5,000元送$500元刷卡金、刷土地銀行信用卡，滿$5,000元送$75元東森提貨券、刷星展銀行信用卡，滿$10,000元送$1,500元東森提貨券。

★【東森購物1111狂歡慶】懶人包

1.11/8 -11/13連續打卡抽$11,111折價券、再抽氣炸鍋、iPhone11。

2.11/1-11/30 只要下單天天抽:漢來海港餐券

3.11/1-11/29 揪團集氣:瘋搶1折商品。

4.11/1-11/28 湊滿額省更多:週週抽1212折價券。

★OL網購必敗清單

超優惠!SHISEIDO 資生堂 百優精純乳霜加大版75ml，原價$2,590，特價$2,222。

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