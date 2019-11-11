雙11你絕對不是最慘！植物界提名最佳光棍獎...命中注定沒有「瓣」

▲昆欄樹，命中注定沒有「瓣」，因為昆欄樹是無瓣花。（圖／翻攝林試所-幸福森活臉書）



記者許展溢／台北報導

今（11日）雙11光棍節，農委會「林試所-幸福森活」臉書PO出命運本來就不公平，雙11好孤單，不過要大家先別哭，因為你絕對不是最慘的，宣布入圍2019最佳光棍獎的共有昆欄樹、青楓、串鼻龍和申跋，至於為何他們比你慘，點開照片讓網友笑翻留言太棒了、好安慰。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 青楓是身邊的異性「性無能」。串鼻龍，就是和人「合不來」。（圖／翻攝林試所-幸福森活臉書）



林試所PO出4張照片分別是昆欄樹，命中注定沒有「瓣」，因為昆欄樹是無瓣花，只能靠著雄、雌蕊招蜂引蝶。青楓則是身邊的異性「性無能」，青楓為單性花，但每朵花中仍保有完整的雄、雌蕊構造，只是其中一個性別退化失去功能。

第3、4張分別是串鼻龍，就是和人「合不來」，毛茛科的串鼻龍的花被、雄蕊及心皮都離生（沒有合生），保有維管束植物較原始的特徵。和申跋，是頂天立地的「光棍」來著，因為申跋的花序先端具有光滑、棍棒狀的附屬物，據研究具有加熱功能，能促使花序散發氣味吸引昆蟲。

▲申跋，是頂天立地的「光棍」來著。（圖／翻攝林試所-幸福森活臉書）



這4張圖文讓許多網友看了說，小編太有才，這樣的形容太好笑、太棒了，是活潑可愛的敘述，不愛上植物都難。還有人說真的太有創意，都想認識小編了。有網友則留言，好安慰在生日的這一天。另外也有人說「理解植物的性教育，真的很重要！」、「可是，植物很多還是有瓣呀，而且有的三個瓣，有的四五個瓣；另外有的有很多瓣喔！這樣植物會不會被萌萌攻擊」。