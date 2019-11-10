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淡水女倒地遭廂型車輾斃！肇事駕駛下跪：真的對不起　死者母痛哭難接受

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▲▼羅女騎機車行經淡金公路遭車輛擦撞倒地，被拖行約20公尺後全身變形死亡。（圖／記者游宗樺攝）

▲羅女騎機車行經淡金公路遭車輛擦撞倒地，被拖行約20公尺後全身變形死亡。（圖／記者游宗樺攝）

記者陳豐德、陳韻如／新北報導

新北市淡金公路9日深夜發生一起死亡車禍，47歲羅姓女子騎車返家途中不明原因倒臥在地，遭到後方來車輾過慘死。肇事駕駛事後逃逸，警方到場進行採證後立刻追查肇事駕駛下落，並在10日上午順利將人逮捕到案。據了解，肇事駕駛下午現身殯儀館，一見到羅女母親便立刻下跪，口裡直喊，「真的對不起」，但羅母情緒激動，無法接受。

警方調查，羅女與母親同住新莊區的新泰路一帶，平時在南京東路上班，9日深夜她騎著機車沿淡金公路要返回三芝老家，但卻突然連人帶車倒地，隨即遭到後方來車輾過，當場慘死，但輾人的駕駛卻逃逸無蹤。

▲▼羅女騎機車行經淡金公路遭車輛擦撞倒地，被拖行約20公尺後全身變形死亡。（圖／記者游宗樺攝）

▲羅女騎機車行經淡金公路遭車輛擦撞倒地，被拖行約20公尺後全身變形死亡。（圖／記者游宗樺攝）

警方獲報趕抵現場，並立刻循線展開追查，終於在10日清晨5點多將肇事的曹姓駕駛逮捕到案。初步了解，曹男擔任導遊，而肇事的這輛廂型車就是平時用來載著旅客觀光的工作用車；曹男供稱，當時天色太昏暗，沒有注意到輾到人，只感受後車輛震動了一下，但因為自己當下身體不適，才會沒有多想，繼續開車前往三芝的友人住家。

據了解，曹男10日下午現身殯儀館，一見到羅女母親，便立刻下跪直喊，「真的對不起」。面對曹男道歉，羅母哭紅雙眼難以接受，「好好的一個人，就這樣不見了」，悲傷情緒也讓人相當不捨。

此外，淡水分局交通組長歐庭卲指出，當下獲報趕抵現場時，羅女已經明顯死亡，而肇事駕駛則離開現場，涉及肇事逃逸，經勘驗後發現現場遺留一片肇事車輛內規版，因此循線調閱監視器比對，並於清晨逮捕曹姓駕駛，全案依過失致死、肇事逃逸等罪嫌移送法辦；而羅女當時為何會自摔倒地，警方仍需深入釐清原因。

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