單親高三休學生沉迷網路賴在家　警勸出去工作竟回「等媽倒下再說」

▲台南市立安南醫院精神科主任唐心北指出，要戒除網路成癮，民眾還可尋求專業協助，至精神科看診。上圖非本案當事人。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南有1名單親高三學生，因課業問題及與同學互動不佳而休學後，沉迷網路遊戲幾乎足不出戶，家長求助社會局及警方，警方勸導他外出工作幫忙家計，減輕母親負擔，他卻回說「等媽媽倒下來才去工作」，讓員警當場傻眼，不知從何幫起。

據了解，這名高三男學生因課業不好，在校與同學互動不佳，2018年底辦休學在家，該生平日足不出戶，在家沉迷於網路遊戲難以自拔，該生母親需要外出工作維持家計，該生偶而在家幫忙照顧2個妹妹。

2018年12月底，該生在家為了吹電風扇問題與妹妹發生爭吵，憤而欲動手打妹妹，其母報警求助警方，惟員警到場了解案情時，該生對警方詢問都不願回應，警方通報社會局介入輔導。

2019年10月間，該生又因小事與妹妹發生爭執，家人再次打電話報警，轄區派出所據報派員到場查處並勸導該生，警方說：「媽媽獨自一人工作維持家計不易，且家裡經濟狀況也不好，既然不想讀書，倒不如出去工作分擔家計」，但該生回答說他要等媽媽倒下來，才要外出工作，且回頭繼續玩網路遊戲，令警方當場怔住，不知如何幫忙。

台南市衛生局指出，在聊天室、在討論區、在遊戲中虛擬各式各樣的情境，每1個虛擬身分背後都有1個真實的個體，即使發生在虛擬世界的虛擬事件，但對當事人的感受，卻是卻真萬實如假包換的感動。也因為這樣的魅力，網路風潮以迅雷不及掩耳的速度，排山倒海的衝擊了我們的文化和生活。

資訊時代改變我們的生活，網路進化成為不可獲缺的溝通工具，但水能載舟亦能覆舟。享受網路浪潮時，網路卻已對人類生活產生負面的影響。尤其是青少年求助精神科，有超過半數是因網路成癮，會出現拒學行為、不想交朋友、學習低落、找不到人生目標，每天上網打電玩到半夜，不打電動就覺得人生沒目標，連在學校課堂間都手不離機，甚至會出手攻擊父母或家人的勸阻。

如以下8種症狀符合其中5種以上，就可能達到網路成癮：一、你是否一心一意想著網路上的一切？二、你是否會覺得上網的時間需要一次比一次久，才能滿足你上網的需求？三、你是否無法控制自己上網的時間，上了網就是停不下來？四、當你離線或不能上網時，你是否會覺得不安、易怒、沮喪或暴躁？五、你在網路上的時間時常比原來預估的還要久？六、你是否因為上網而使得重要的人際及家庭關係、課業或工作陷入困境？七、你是否曾對家人或醫生隱瞞自己對網路的涉入程度？八、你是否利用網路來逃避問題或平復焦躁不安的情緒？衛生局強調，如有網路成癮症狀，請立即就醫檢查，尋求專業協助，以免愈陷愈深難以自拔，讓問題更嚴重。

台南市立安南醫院精神科主任唐心北指出，要戒除網路成癮首先自我評估是否達到成癮的程度？而後擬定自我改變計畫：清楚寫出來：我想要改變的是甚麼？我想要改變的主要理由是甚麼？我打算採取的方法與步驟；有哪些人可以協助我？我可能會有那些困難與阻礙？我要如何克服這些困難與阻礙？並建立規律的生活作息表，尋求健康正向的替代活動：運動，特別是團體性活動是很好的；可以參與社團性活動，可以培養適當的興趣以抒發負向情緒。

民眾還可尋求專業協助：可以至精神科看診，透過藥物治療來緩解戒斷現象所帶來的焦慮與憂鬱情緒。可以與心理師會談，學習放鬆練習、自我覺察、轉念、自我激勵等方法，透過認知行為治療等，分析與辨認成癮的行為鏈、學習技巧（包括：時間管理、情緒調適、自我肯定、人際溝通、衝突與挫折的因應），強化工作或課業技能的重建等，讓成癮者逐漸恢復原有的日常狀態，同時培養合宜的行為模式。