吵架遭踢40下！聯電榮譽副董宣明智兒子宣昶有確定離婚

▲聯電榮譽董事長宣明智（右），他的長子宣昶有與妻子王敏的婚姻，離婚確定。（圖／記者張一中攝）

記者吳銘峯／台北報導

聯電榮譽副董宣明智的兒子宣昶有，與妻子王敏2013年豪門婚變，翻臉互控，興起多件訴訟。宣男起訴要求離婚，指控王敏常疑心他外遇，還要他跪下發誓，有次爭執更踢他40多下；至於王敏則指控宣男20多年前曾在美國吸毒、酒駕。一二審均判准離婚，案經上訴，最高法院8日駁回上訴，確定離婚。

宣昶有（42歲）為宣明智的長子，在美國取得中醫執照後，轉投入生技產業，創辦宣捷公司，在大陸地區發展幹細胞技術，目前為宣捷公司董事長。至於王敏則是長豐公司董事長王公展的次女，目前為自由作家。2人為青梅竹馬，2005年結婚時曾被譽為「竹科王子與公主的完美婚禮」，婚後育有2子。

但2013年間感情生變，當年8月初王敏聲稱宣昶有家暴，帶著2子回娘家，10天後宣明智與宣昶有至王敏家準備探視2子，王敏請家事警察到場阻止探視。1個月後王敏就向家事法庭申請暫時保護令。宣昶有隨後訴請離婚，一審由新竹地院審理，宣男主張，王敏常疑心他外遇進而爭吵，平均每週吵2、3次，甚至要他下跪發誓沒偷腥；有次爭執甚至還踢他40多下，且夫妻分居近3年，兩人間已無情份可言。

至於王敏則反駁，宣男不僅家暴還外出嫖妓、交女友，2012年間還被媒體拍到他數度與貌美女子約會、「壁咚」。王敏舉出2009年宣男寫下的悔過書，證明宣男對婚姻不忠；此外，王敏也提出宣男早年在美國的前科給法官，指稱他20多年前曾在美國吸毒，還酒駕被抓繳交高額罰款，進而要求法院不准判離婚。但一審法院認為兩人婚姻已難維持，2016年判准離婚。

案經上訴，高等法院二審審理後，今年3月間也認定2人婚姻難以維持，判准離婚。二審也宣告在判決確定1年內，2人均須接受親職教育30小時。全案再上訴第三審，最高法院8日駁回上訴，2人確定離婚。