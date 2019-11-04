跟女同學獨處一室…男大生強壓「舌吻＋舔乳」　她崩潰掙脫打電話求救

▲高雄1名蔡姓男大生3月去女同學家時，竟為滿足自己一時的性慾，強壓女同學上床，性侵得逞。（示意圖，與本案無關／pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

蔡姓男大生3月前往女同學住處，因一時「很想要」，為滿足自身性慾，竟強硬把女同學強壓上床，用他的小兄弟猛頂她下體。女同學因與蔡男力氣差距太大無法反抗，遭性侵得逞，直到蔡男收手後才趕緊逃開，向友人求救，並向警方報案。高雄地院依強制猥褻罪判蔡男1年有期徒刑。

高雄蔡姓男大生與女同學是朋友關係，他3月25日前往女生家住處時，突然性慾高漲，在克制不住自己的情況下，先是強行舌吻，隨後又不顧女生反抗，將她壓制在床上，用嘴將她衣服咬上來，親吻胸部及左邊乳頭，同時伸手撫摸她外陰部，並用自己的「小兄弟」猛頂撞女生下體。

女同學因與蔡男力氣相差太大，完全無法掙脫，只能任由蔡男擺布，但過程中她仍持續反抗，直到蔡男暫時停手後，才趁機找到空檔起身逃開，並撥打電話給陳姓友人求救，後續又在楊姓友人建議下，前往林園分局向警方報案。

法院審理時，蔡男坦承犯行，依警方採驗女子身上DNA的證據中也顯示她確實有遭性侵，法官認為蔡男竟為滿足個人一時性慾，就對女同學強行硬上，造成她日後極大痛苦與折磨，嚴重影響身心健康，在考量蔡男目前仍未與女同學和解，也沒有表示賠償意願，判他1年有期徒刑。

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