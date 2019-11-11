剛剛還在橋上...她獨坐四草大橋！民眾轉身不見蹤影嚇傻　警消出動空拍搜救

▲女子墜四草大橋，民眾見狀嚇傻急報警。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、陳韻如／台南報導

台南安平四草大橋11日清晨發生女子落海事件，警消獲報後，緊急派遣大批人馬前往搜救，消防局義消通訊中隊也支援空拍機協尋，但直到上午8點多仍不見人影，正持續搜索中。

警消人員表示，11日上午5點多接獲民眾報案，稱有一名女子坐在四草大橋上，但一晃眼卻不見人影，僅留下1串鑰匙、1輛休旅車及1包水果，但人卻疑似落入海中，嚇得趕緊報警。

▲由於平面目視海面與鹽水溪出海口，不易查覺到落海女子，警消人員也出動空拍機協尋。（圖／記者林悅翻攝）

警消人員獲報後，除調閱附近監視器確認女子落海，也立刻派遣安平、特搜小隊、和緯與6大隊部9車23人前往搜尋，由於平面目視海面與鹽水溪出海口，不易查覺到落海女子，現場指揮官立刻請求義消通訊中隊支援空拍機協尋。

初步調查，落水女子為40歲葉姓女子，警方接獲通報後也同步聯繫其家屬到場，而至於詳細的事發原因，仍有待進一步調查釐清。

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