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色男和援交妹互毆上法院　DNA一驗「18年前性侵案兇手抓到了」

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▲▼手銬,示意圖（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲陳男逍遙法外18年，最終因和援交妹起衝突而落入法網。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

新北市計程車司機陳姓男子2017年6月，因性交易糾紛被告上法庭；檢警於偵辦過程中比對DNA，意外調出與18年前一起性侵案相符，最終破獲18年懸案。一審法官判陳男4年徒刑，高等法院二審法官駁回上訴。

新北市蘆洲區女子淑芬（化名）於1999年1月16日晚間7點，隻身一人經過集賢路時，被一名頭戴安全帽，雙手戴手套的年輕男子拖進一旁工地，遭強行性侵得逞。由於現場沒有監視器，淑芬當下也因身在暗處無法看輕男子長相，全案只能在採集完嫌犯DNA後作結。

時隔18年，計程車司機陳男和一名援交妹進行性交易，卻因起口角發生肢體衝突而被以性侵罪名告上法院，最後獲不起訴處分；然而檢警採驗陳男DNA比對，意外與18年前懸案所留下的DNA相符，最終將陳男繩之以法。

陳男辯稱，當年和淑芬也是進行性交易，並非強制性交得逞，而且還被台語很溜的淑芬罵過；淑芬出庭時反駁，自己台語不好又從未賣淫，完全與陳男所述相反，性侵事件甚至讓她在結婚後都還是對性行為有所排斥。除此之外，淑芬的家人和當時男友也出面作證，她在事件後受到重大打擊。

一審法官衡量陳男不斷說謊、毫無悔意，最終判處4年徒刑。根據《自由時報》報導，二審法官也認定陳男犯行明確，依強制性交罪維持陳男原判刑期。

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