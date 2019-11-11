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一頂Love From Taiwan米袋帽　戴出海地神父大愛行

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▲▼11月9日天主教如濟神父接受證嚴法師受證為慈濟志工，他在海地為殘疾人士、2萬個孩童供餐，他希望每個人都有飯吃、都有乾淨的水喝、都有遮風避雨處。（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會 林佳予

「我祝福每個人都有乾淨的水喝、都有飯吃，都有可以遮風避雨的地方。」這是一位天主教如濟神父(Fr. Zucchi Olibrice)的願望，看似平凡，但在他服務40多年的海地貧民區，自己都沒有把握這輩子能實現這個願望。11月9日如濟神父接受證嚴法師受證為慈濟志工，他堅定的天主教信仰看到了慈濟志工與他都有唯一共同的目標：人心淨化、社會祥和、天下無災難。

精通法文、西班牙文、義大利文的如濟神父，在義大利讀了6年神學院後，23歲回到家鄉海地服務，原本有機會從主教開始升遷，如濟神父卻決心留在最危險的貧民窟─太陽城、拉薩林付出，持續42年。

海地長年政治動盪、貧富懸殊，過去許多國際組織進行人道救援時，儘管有護送人員維安，多半是物資放下趕快離開，否則有被包圍搶劫的危險。

請繼續往下閱讀...

2010年海地強震後，慈濟志工在海地展開發放工作，當時由聯合國維和部隊護送進行發放關懷工作。2012年慈濟前往如濟神父服務的地區，發放從台灣運來的愛心米，由於當時許多NGO組織已停止人道援助，對於慈濟持續關懷海地，甚至願意到最窮、最危險的貧民窟發放，讓如濟神父感動。

▼慈濟在海地多次發放台灣愛心米。

▲▼11月9日天主教如濟神父接受證嚴法師受證為慈濟志工，他在海地為殘疾人士、2萬個孩童供餐，他希望每個人都有飯吃、都有乾淨的水喝、都有遮風避雨處。（圖／慈濟基金會提供）

最讓神父驚訝的是：慈濟在這裡帶動2年後，這群人可以乖乖地排隊等領米！讓一區區的居民領到米後一起離開，避免中途有人搶劫，過程中平和，讓真正需要大米的老弱婦孺都能吃到飯。

為了讓當地小孩都能受教，如濟神父在當地辦學，提供1千多名包含幼童到技術學院的學生免費讀書、提供制服，每天升旗典禮時介紹「靜思語」。如濟神父表示，「靜思語」言簡意賅、意義深遠，我希望給孩子們正確的人生方向。

當地獨居長者、殘疾人士一週約只能吃到2次飯，慈濟志工鼓勵如濟神父辦供餐，但神父光是辦學的開銷就很龐大，需到處籌措經費，若再加上供餐，擔心做不起來。

如濟神父2017年來台與證嚴法師交流，感受到的悲心跟他的信仰是一樣的，於是回到海地開始每天針對年長獨居殘疾人士、2萬個孩子等提供白米飯。光是提供2萬個孩子用餐，需要144鍋白米飯、分2趟作業煮，學校工作人員每天半夜12點就開始煮飯。

▼每天提供2萬個孩子用餐，需要煮144鍋白米飯，學校工作人員每天半夜12點就開始煮飯。

▲▼11月9日天主教如濟神父接受證嚴法師受證為慈濟志工，他在海地為殘疾人士、2萬個孩童供餐，他希望每個人都有飯吃、都有乾淨的水喝、都有遮風避雨處。（圖／慈濟基金會提供）

▼如濟神父2017年起開始每天針對年長獨居殘疾人士供餐。

▲▼11月9日天主教如濟神父接受證嚴法師受證為慈濟志工，他在海地為殘疾人士、2萬個孩童供餐，他希望每個人都有飯吃、都有乾淨的水喝、都有遮風避雨處。（圖／慈濟基金會提供）

如濟神父的供餐持續至今，慈濟也在寒暑假前發放台灣愛心米，以免寒暑假時孩童因家裡沒飯吃而被父母遺棄，淪為街童或被黑幫吸收。

慈濟在海地曾一天最多發放超過9千包大米，從入港到發放現場需要經過4道搬運工作，至少要3萬6千次的搬運，如濟神父用心帶動當地居民一起投入，如濟神父指出，窮困的人也可以幫助窮的人，他們要相互合作、彼此團結，才能使他們擺脫困境。

為了感恩來自台灣的愛心米，如濟神父總是戴著用愛心米袋做成的「Love From Taiwan」帽子，在發放現場用克雷奧語(Creole)和當地人分享慈濟竹筒歲月。

▼如濟神父總是戴著用愛心米袋做成的「Love From Taiwan」帽子。

▲▼11月9日天主教如濟神父接受證嚴法師受證為慈濟志工，他在海地為殘疾人士、2萬個孩童供餐，他希望每個人都有飯吃、都有乾淨的水喝、都有遮風避雨處。（圖／慈濟基金會提供）

認識如濟神父7年的慈濟志工陳健對於神父的願望：「我祝福每個人都有乾淨的水喝、都有飯吃，都有可以遮風避雨的地方。」陳健指出，這是一個看起來很謙卑的願望，或許我們覺得有飯吃、有水喝沒有什麼了不起，但在海地，人跟牲畜在垃圾堆找到食物就塞到嘴裡，撥開垃圾就把汙水捧起來喝，住的是一碰就破的生鏽鐵皮屋，我不知道這輩子他是否能達到這個願望。

▼掉落地上的米仍珍貴，當地人民用手一顆顆撿起來。

▲▼11月9日天主教如濟神父接受證嚴法師受證為慈濟志工，他在海地為殘疾人士、2萬個孩童供餐，他希望每個人都有飯吃、都有乾淨的水喝、都有遮風避雨處。（圖／慈濟基金會提供）

    11月9日上午證嚴法師為如濟神父授證，如濟神父表示，今天非常感恩、非常歡喜能夠讓證嚴法師親自授證，我願意把證嚴法師、慈濟的大愛精神理念落實在海地。證嚴法師提倡的「先要人心淨化，才能天下無災」，跟我們的天主教信仰一樣，我會跟所有慈濟人一起努力。

▼2010年海地強震後，美國慈濟志工多次前往海地發放，其中陳健(左)與如濟神父(右)認識7年，2019年11月陳健陪伴神父來台參加研習，透過翻譯，如濟神父專注參與研習。

▲▼11月9日天主教如濟神父接受證嚴法師受證為慈濟志工，他在海地為殘疾人士、2萬個孩童供餐，他希望每個人都有飯吃、都有乾淨的水喝、都有遮風避雨處。（圖／慈濟基金會提供）

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