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「求求妳不要殺我，啊～」！6歲男童遭魔鬼母狠刺25刀...絕望報警

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實習記者陳妙津／綜合報導

美國內華達州近日發生一起驚悚的家庭悲劇！當地警方上（10）月底時接獲一通求救電話，電話那頭不斷傳來一名小男童的尖叫哭喊聲，「媽，求求妳，不要殺我，啊~~~~」淒厲的哭喊聲讓人聽了不寒而悚。警方趕往救援後，將這名魔鬼母親擊斃救出男童。

▲小男童絕望報警的錄音讓人心碎。

據《福斯新聞》，報導，警方在10月21日下午接獲報案電話，一名小男孩哭著說「媽媽想要殺了我」，男童母親則高聲說「他們讓我們做到了，我們必須相互殘殺」，最後只聽到小男孩大喊三聲「求別傷害我」，電話便被掛斷。

2名警方趕往現場後發現，報案的是一名6歲男童，他渾身浴血身中多刀，而他37歲的母親克勞迪亞（Claudia Nadia Rodriguez）則全身赤裸情緒不穩。警方上前企圖將她制伏，但克勞迪亞不斷掙扎，還不斷對警方高喊著，「你要殺了我」，並和警方發生扭打，過程中她一度試圖奪槍，並嘗試開槍，不過沒有成功，最後在混亂中被警方開槍擊中，送醫急救後不治。

受傷的6歲小男童被送往醫院，醫院指出，男童全身被狠刺了25刀，所幸復原狀況良好，有望完全康復，當事的2名警官則已帶薪休假。警方還公佈了男孩血跡斑斑的T卹照片，案件相關細節則正由當地警方偵辦中。

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▲警方公佈了男孩血跡斑斑的T卹照片。（圖／翻自內華達州警方推特）

據法院紀錄顯示，克勞迪亞曾有家暴前科，自2015年以來已經因該罪被逮捕4次，並於2017年1月被定罪，她的前夫也曾以此為由爭奪其他兩名年紀較大孩子的監護權，並稱克勞迪亞在「物質及精神上虐待兩個孩子」。

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