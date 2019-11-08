藍皮火車「列車書店」啟動！聽故事吃便當　屏東南國漫讀節開跑

▲屏東南國漫讀節期間限定！藍皮火車打造「列車上的書店」啟動。（圖／南國青鳥提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

屏東首次大規模舉行的「南國漫讀節」在今（8）日登場，活動將進行至11日！集結60多位國內外知名文化人齊聚，三大主軸分別為30場「大武山劇場─劇場式的講座展演」、5條「南方漫讀─歷史人文走讀路線」、5班「藍皮火車─列車書店的人文講座」。上午在開幕的藍皮火車上，由原民作家巴代與驛站館長古庭維帶隊，以隧道故事開展民族傳說，帶民眾重返過去的鐵道記憶。

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▲在古老的藍皮火車「列車書店」上，重返台灣鐵路建設時期的鐵道記憶。（圖／南國青鳥提供）

2019南國漫讀節在今（8）日上午啟動的藍皮火車「列車書店」上，作家巴代與驛站館長古庭維以歷史為主軸，相伴途中山林海洋風景，與讀者們一同回到台灣鐵路建設時期，也進入神秘民族的古老傳說之境。

▲在開幕的藍皮火車上，由驛站館長古庭維（左）和原民作家巴代（右）帶隊。（圖／南國青鳥提供）

古館長以舊打狗驛站——「台灣最古老的火車站」開講，延伸南迴鐵路歷史，他提到儘管南迴鐵路的歷史不並長，但開發構想的歷程卻已經非常悠久。歷經波折的縱貫鐵路建設改變了台灣歷史，也成為能夠銜接各地港口、地方人民的重要通道。

而近期鐵路電期化最終段，即是潮州、林邊至枋寮一帶，活動搭乘藍皮火車的出發站枋寮第3月台，正是因應電氣化的嶄新月台之一。而火車一路向東，在景色變幻之餘，古館長也介紹從內獅站開始列車會漸漸爬坡，到達枋山開始挑戰中央山脈，是台灣鐵路重點。因人類而生的古道或鐵道，背後可能都藏著時光故事與傳承記憶，彼此串接的關係，成為鐵路景色外，最美好的印記。

▲古館長以舊打狗驛站——「台灣最古老的火車站」開講。（圖／南國青鳥提供）

在火車一路駛過山區，進入湛藍海岸線，巴代老師接續古館長，以隧道故事開展民族傳說。他從恆春上十八社、21個部落等神秘民族，配合火車前行，談至位於大武的大鳥部落，有個十分特別的文化「穿卑南服說排灣語」，可見無論民族與地域異同，文化影響與渲染力量之大。在巴代的著作《斯卡羅人》中，亦講述了相關民族故事。

▲作家巴代接續古館長，以隧道故事開展民族傳說！（圖／南國青鳥提供）

當火車行至大武靠站，參與的讀者們開始享用台鐵便當，而在柴油味加成的氛圍中，巴代老師應和似地模仿起人聲叫賣，讓大夥真正在這班古老的列車上，重返過去的鐵道記憶。

▲▼在柴油味加成的氛圍中，讀者在這班古老的列車上，重返過去的鐵道記憶。（圖／南國青鳥提供）

最後兩位老師於金崙海岸隧道作結，巴代以自身經驗分享土地開發與生活場域，可能互相違背也可能相互加成的矛盾情緒；古館長則以鐵道工作者的歷程，講述對於鐵道開發、變與不變的課題，留下一個未解之謎，等待大家思考與體會。

南國漫讀節同時期待大家因為活動體驗，能夠更加認識台灣鐵道、閱讀民族故事，特別推薦陳耀昌醫師《獅頭花》一書，巴代老師《暗礁》、《浪濤》、《斯卡羅人》與最新著作《月津》等作品。

▲▼「列車書店」體驗在屏東南國漫讀節期間限定。（圖／南國青鳥提供）

2019南國漫讀節

日期：11月8日（五）-11日（一）

主場地：屏東勝利星村

講座位置：演武場、永勝五號、南國青鳥

更多活動資訊可至臉書：南國漫讀節