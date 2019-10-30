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資深饕客作家帶路！東港文化美食小旅行　邊吃邊田野調查

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▲▼2019南國漫讀節／跟著王浩一，走讀東港美食小鎮。（圖為華僑市場，青鳥制作提供）

▲「2019南國漫讀節」跟著饕客作家王浩一，走讀東港美食小鎮。（圖／攝於華僑市場，青鳥制作提供）

文／許弼善

王浩一寫歷史，也談美食，年輕一輩的讀者，對他第一印象可能會停留在公視節目「浩克漫遊」裡，憨厚老實卻帶有雅痞風格，自在描繪台灣城市風景的模樣。但是，他的創作軌跡不只停留在螢幕前，王浩一在文字的世界裡，也清晰的記錄下山林、溪流、大海與人類的互動，不同的美食在流轉，獻上不同小鎮的特有味道，書本裡瀰漫著台灣特有的風土民情。

南臺灣的熱情在王浩一《著時：南方‧美時‧美食》裡得到了釋放，在濁水溪以南的南國裡，王浩一總是能如數家珍，哪些當季的物產，可以發想出哪種當令美食，在他浩瀚的腦袋裡，總能引經據典，用不同的角度獻上一桌好菜，等待客倌們悉心品嘗。

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▲▼ 南國漫讀節／作家王浩一。（圖／王浩一提供）

▲作家王浩一寫歷史也談美食，擅長透過文字觸動你我敏感的味蕾。（圖／王浩一提供）

透過文字觸動你我敏感的味蕾。他細膩的帶領我們利用24節氣的法則中，學會拆穿看似完美的食物，背後虛假，悖離自然的假面。重新找到順應天地，貼近土地的質樸之道。

而王浩一的《旅食小鎮》裡，又選擇以不同的方法去閱覽台灣千變萬化的小鎮，他走在美食的足跡上，透過食物背後的故事，重新串聯飲食與文化的深刻連結。食物文化堆疊起了市井小民的日常生活，這些看似渺小的民生問題，卻是我們不容許忽視的大事。

在「南國漫讀節」的舞台上，王浩一走出府城，踏過季風帶裡的溫柔，深掘南國屏東的土地，攤平自己，成為一張複寫屏東的描圖紙，試著挖出被世人遺忘的文化記憶，藉由美食香氣漫延大街小巷。

▲▼2019南國漫讀節／跟著王浩一，走讀東港美食小鎮。（圖為華僑市場，青鳥制作提供）

▲用食物來認識在地文化！來趟東港美食小旅行。（示意圖／攝於華僑市場，青鳥制作提供）

南風香甜，海潮婆娑，南國滋味從風裡流竄在大街小巷，調戲甜蜜的鳳梨，撩挑陽光的黃蕉，啃食牛奶般溫醇的蜜棗，還有迷人的紅蔥頭刺激著你我對於台灣小吃的記憶。這些無法被盡數的美味，成為夏季故事，也化為微醺粉紅色的氣泡水，釀在你我的心底，再飽的胃，最後都會空出一個「位」，只留給屬於陽光的燦爛食慾。

那麼這一次，就讓飢餓難耐的我們，共同迎接王浩一老師的老饕上菜，一起穿梭在東港這個香涎漫延的小鎮裡，捕捉海浪上最青的旗魚；嘗一口雙糕潤Q彈甜而不膩的清爽，最後也試試東港享負盛名的肉粿和台灣別處有何不同。別擔心你吃不飽，只考慮你吃不吃得下就好，我們一同跟著王浩一老師的五臟廟，做一個最在地巷仔內吧！

2019 南國漫讀節｜歷史走讀｜跟著王浩一，走讀東港美食小鎮

實際走訪，以地方為背景，展開深度旅行，讓人文走進生活。

▲▼2019南國漫讀節／跟著王浩一，走讀東港美食小鎮。（圖／蘇俊輔設計，青鳥制作提供）
▲歷史走讀｜跟著王浩一，走讀東港美食小鎮。（圖／蘇俊輔設計，青鳥制作提供）

鮮魚湯之於東港人，大概就像牛肉湯之於台南人一般的地位。

漁船撒出銀閃閃的新鮮漁獲被齊整地佈滿魚市，此起彼落的叫賣喊價聲即刻響起，抖擻地叫喚惺忪的東港鎮。如果說汽車是城市流動的血液，那麼東港的血脈將會是一尾尾充滿生命力的漁獲，不論身處城鎮何方，都能嚐到來自海洋鮮美的佳餚。

本次小旅行將隨著來自美食之都台南的資深饕客——王浩一老師的腳步，嘴吃美食、嘗遍新鮮，眼看南方獨具海港文化的街道，雙腳走入東港人的在地日常。

｜時間：11/01（五）9:00-15:00
｜帶隊來賓：王浩一
｜集合地點：東港 朝隆堂對面鮪魚裝置藝術
｜限額：30人 / 採收費制：550/人
＊含含導覽、保險、耳麥租借、早餐、小吃

路線規劃
09:00 集合 | 大船入港，早晨魚市開麥拉！（東港魚市）
09:30 | 吃一座港，品嚐東港人的道地早餐（無名肉粿、飯湯）
10:00 | 走讀小鎮的生活博物館，傳統市場田野調查（東港市場）
11:30 | 最鮮最美味，華僑市場導覽與品嚐（華僑市場）
13:30 | 休息一下，填飽肚子再繼續前進吧！（自由享用午餐）
14:00 | 來自大海的信仰，走遊東隆宮人文故事
15:00 歸途
報名點此連結
更多資訊可至臉書粉絲專頁：南國漫讀節

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