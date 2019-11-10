領薪前大哭窮！同事掏錢包「只剩50萬」他吐槽　真相一曝秒笑噴：我錯了

▲領薪日前，很多人過上幾天吃土的日子。（示意圖／記者楊雅琳攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

每個月的5號或10號是普遍的發薪日，很多人在領薪水之前，可能會過上幾天吃土的日子。一名男網友就發文賣越南同事，說對方還沒領薪水、說自己已經快沒什麼錢，她好奇一問「剩多少？」越南同事卻語出驚人「剩50萬」，讓他傻眼。結果越南同事打開錢包，曝光50萬的真相，讓原PO笑噴，「好啦～我錯了。」

這位男網友在臉書《爆怨公社》貼文，「越南同事打開錢包前，說他還沒領薪水前已經快沒什麼錢」，聽到越南同事這樣說，他就好奇問「剩多少？」對方就回說「剩50萬」，讓他驚呼「乾……50萬很多好嗎？」接著越南同事打開了錢包，拿出一張50萬越南幣，讓原PO秒笑噴「好啦～我錯了」。

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▲越南同事的50萬原來是越南盾50萬 XD（圖／翻攝自爆怨公社）

看到貼文後，就有網友留言把50萬越南幣換算成台幣，「1:700的樣子」、「654……多」、「越南盾50萬=約台幣700元」、「台幣算個整數650」、「好像是要扣除三還是四個零才是我們幣值」。曝光實際價值後，其他人紛紛笑噴，「吃頓飯50萬，夠帥的」、「這可以買兩隻雞耶」、「這要幾個億才買得起兩輪。」

還有網友分享，「之前去越南買東西很有障礙，面額最小1000元開始，2000、5000、10000、50000、100000、500000，數字又靠很近，每次使用要算幾個0才不會給錯」、「50萬可以在越南鄉下地方吃2-3公斤的螃蟹了」、「我去越南，身上至少有千萬，感覺自己好有錢……」

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