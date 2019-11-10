陸科學家首次發現　琥珀中2200萬年前「真蝦」形態超清晰

▲中國大陸科學家首次在琥珀中發現水生生物真蝦。（圖／翻攝自《北京日報》）

記者馬叔安／綜合報導

中國大陸科學家日前首次在琥珀中發現水生生物真蝦，這枚「琥珀蝦」中國大陸科學家日前首次在琥珀中發現水生生物真蝦，這枚「琥珀蝦」是世界上現存報導的唯一真蝦類琥珀化石，9日首次向公眾亮相，其中的蝦化石標本距今已經2200萬年。

《北京日報》報導，這枚「蝦琥珀」是由中國科學院動物研究所、南開大學、中國科學院海洋研究所相關專家組成的專家組所發現，來自中美洲的墨西哥，琥珀形成於中新世早期，約2280萬年前。

▲蝦化石標本距今已經2200萬年。（圖／翻攝自《北京日報》）

中國科學院海洋研究所李新正研究員說，整個琥珀質地相對比較通透，標本保存狀態較好，形態特徵清晰可見，總體外觀與現生長臂蝦科物種非常相似。說明這種蝦棲息於河口環境，體型細長且自由生活，屬於長臂蝦亞科、長臂蝦屬。

南開大學黃大衛教授介紹了這枚「蝦琥珀」的學術價值，保存於琥珀中的水生生物極其罕見，這隻小蝦是世界上第一隻包含在琥珀中的真蝦物種，為瞭解2200萬年前的墨西哥海灣的生態系統，和生物多樣性提供了寶貴證據。

▲這隻小蝦是世界上第一隻包含在琥珀中的真蝦物種。（圖／翻攝自《北京日報》）

此外，「琥珀蝦」也是世界上發現的最古老的頭胸甲上具有鰓甲溝和鰓甲刺的真蝦，對真蝦類物種的適應性演化具有重要研究價值，並為水生生物從海洋環境向淡水環境過渡提供了珍貴線索。

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