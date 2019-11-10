1111光棍日想脫單　中壢美滿中心安排40多對「一對一」

▲中壢區美滿服務中心「蒙面相親」，感受心靈交流（圖／非新聞當事人／中壢美滿中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

1111光棍日前夕，加上農曆年將屆，單身男女格外想「脫單」！為未婚或失偶男女「搭橋」的中壢區美滿服務中心，今年雙11單身日前，出現不少未婚或失偶男女希望找對象，讓該中心1111前夕的9、10(周六、日)，即各分別安排40多對「個別一對一」，使中心工作人員雖忙碌，但仍開心祝福參加者早日「脫單」。

不過，中壢區美滿服務中心徐乃義主任指出，也有不少排假上班的未婚或失偶男女，由於假日要上班，因而刻意選在1111周一放假，希望能找到另一半，但因為許多人要上班，甚至有人不希望找要「輪班」的對象，讓「月下老人」也無奈。

徐乃義說，在科技公司上班，月入八萬元的張姓高級工程師，公司採做二休二的上班方式，周日經常要上班，即使交了女朋友，也因為上班時間「喬不隴」而分手！張姓工程師告訴美滿服務中心徐乃義主任，工作與婚姻，是否該放棄工作？讓他很兩難。

一位在台北知名百貨公司王姓櫃姐也透露，當年應徵工作時，公司就表明周六及周日，甚至連續假期不能放假，但該給的假期不會減少，假日上班，當然影響婚姻，王姓櫃姐在公司獎金不少的情況下，也捨不得換工作，只是姻緣卻也因而落空。

擁有美國音樂博士學位的邱姓老師，因為一直無法找到大學講師或助理教授缺，只好全省招生授課，當然只能在晚間或假日授課，即使擁有高學歷，客觀條件相當的男士也裹足不前。

徐乃義主任指出，由於產業不同，輪班似乎是許多上班族的必要之惡，尤其是服務業更是無法避免，而輪班制度又有許多面向，使得輪班的男女也不容易同時休假，除非換工作，否則有待雙方互相體諒與調整，畢竟愛情與麵包缺一不可。

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