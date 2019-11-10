女深夜騎車遇死劫　與車碰撞被拖行20公尺...全身變形亡

▲羅女騎機車行經淡金公路遭車輛擦撞倒地，被拖行約20公尺後全身變形死亡。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導



新北市淡水區9日晚間10時許，一名女騎士行經淡金公路往三芝方向時，遭到車輛撞擊倒地，被拖行約20公尺，全身多處變形當場死亡，車輛駕駛撞到人後則肇事逃逸。警方到場圍起封鎖線，進行採證以釐清事發原因，並調閱鄰近監視器追查肇事駕駛下落，將依肇事逃逸罪責法辦。

據了解，羅姓女子（47歲）平日於南京東路上班，與母親同住在新莊區新泰路一帶，事發時正騎機車回三芝老家，但卻在淡金公路與其他車輛發生碰撞，羅女連人帶車倒地後被拖行約20公尺遠，當場失去生命跡象。

▲羅女物品遺留在現場。（圖／記者游宗樺攝）

路過民眾發現倒地的羅女全身是血，所騎機車車頭嚴重受損，於是幫忙通報警消救援。救護人員到場發現羅女全身有多處骨折變形，明顯死亡，將現場轉由警方進行採證，警方發現羅女倒地處的後方約20公尺處有機車倒地的擦痕，研判羅女遭撞後，被車輛拖行一段距離，才導致她傷重不治。

▲羅女所騎機車籌頭受損。（圖／記者游宗樺攝）

警方在現場找到肇事車輛遺留的右前輪擋泥板碎片，且水箱罩碎片上還留有羅女血跡，不排除肇事車輛為轎車或休旅車，車頭撞上羅女機車導致肇事車輛水箱破裂，在地面留下長長水痕。由於事發路段無監視器，警方正調閱沿路監視器畫面釐清事發經過，並詢問事發地點附近的修車廠，擴大找尋肇事車輛約談駕駛到案，將依照肇事逃逸罪嫌偵辦。

▲鑑識人員到場採證，並在肇事車輛遺留的水箱碎片找到死者血跡。（圖／記者游宗樺攝）