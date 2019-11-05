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檢舉交通違規沒錢拿！高雄「正義使者」舉報肇逃　最高可拿6萬獎金

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▲▼ 檢舉肇逃有獎金 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲檢舉肇逃導致人員傷亡的案件，會有獎金。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、林昱萱／綜合報導

高雄市政府警察局交通大隊表示，檢舉一般的交通違規是拿不到獎金的，但如果檢舉車禍肇事致人傷亡的逃逸案件，檢舉此事的「正義使者」是可以拿到最高6萬元的獎勵金的。

高雄市政府警察局交通大隊表示，「檢舉車禍肇事致人傷亡的逃逸案件，不但能助人，最高還可獲頒6萬元獎勵金。」交通大隊也提到，「車禍發生時，若肇事車輛逃逸無蹤，因未保全現場，難以釐清事發經過，受害人往往求償無門，高雄市政府為獎勵民眾檢舉本市肇事致人傷亡逃逸案件，提高破案率並確保民眾權益，於102年訂定『高雄市檢舉交通肇事致人傷亡逃逸獎勵辦法』，鼓勵市民朋友對於肇事逃逸案件能提供相關資料，協助警方偵辦。」

交通大隊表示，「民眾只要到發生地轄區分局報警或打110報案，將目睹或提供車內行車紀錄器等具體事證予警方，若因此協助警方順利破獲肇逃案件，即可申請獎金。」

此外，交通大隊也舉例子提到，「一名黎姓民眾2018年3月間，在三民區目擊一起交通肇逃致人死亡案件，立即發揮見義勇為精神，騎車自後追趕並將嫌犯攔下交警方處理，讓警方得以迅速破案，不但深獲當事人家屬感激，高雄市政府警察局局長李永癸也利用警察局局務會議機會，公開表揚，並頒發獎勵金6萬元給黎民，表達感謝與熱心助人之義舉。」

另外，交通大隊也強調，「依據獎勵辦法規定，民眾如提供事證協助破案，交通肇事致人受傷案件，每案獎勵金新臺幣三千元、致人重傷每案新臺幣二萬元、致人死亡每案新臺幣六萬元。警方呼籲民眾踴躍提供行車影像等資料檢舉，既可幫助被害人，又有獎金可拿，何樂而不為。」

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