殞命前1秒畫面曝光！淡水女倒地遭「廂型車輾斃」　目擊男驚喊：伊尬告軌

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市淡水區9日深夜10時許發生死亡車禍，47歲的羅姓女子騎車返家行經淡金公路時，突然因不明原因倒臥在地，慘遭後方來車輾過、拖行約20公尺，全身變形當場慘死。當時經過的車主曝光行車紀錄器畫面，表示目睹羅女倒地後，他立即駛往路邊停靠，準備下車幫忙，沒想到車還來不及停妥，下秒後車就直接將羅女輾過，嚇得車主當場驚喊「伊尬告軌（他把她輾過）！」

▲男子目擊羅女倒地，原本往路邊停靠準備下車救援，沒想到車還沒停妥，羅女旋即遭另輛廂型車輾斃。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，死者羅女與母親同住在新莊區新泰路一帶，平時在南京東路上班，9日深夜，羅女騎車沿著淡金公路準備返回三芝老家，不料途中卻突然連人帶車倒地，還被後方來車輾過，當場死亡。警方獲報到場採證時，發現事發路段有長約20公尺的擦痕，研判羅女遭撞後還被拖輾了一段距離，導致她傷重不治。

而肇事的曹姓男子當時開著黑色廂型車，撞到人還逃離現場；警方循線展開追查，終於在於清晨5時許將曹男逮捕。初步了解，曹男擔任導遊，而肇事的這輛廂型車就是平時用來載著旅客觀光的工作用車；曹男供稱，當時天色太昏暗，沒有注意到輾到人，只感受後車輛震動了一下，但因為自己當下身體不適，才會沒有多想，繼續開車前往三芝的友人住家。

現在後車也曝光行車紀錄器畫面，當時一名男性車主發現羅女倒地後，立刻打了方向燈往路邊停靠，準備下車幫忙，身旁的女子還疑惑「那個人是跌倒喔？可是不是啊，你這樣子危險……」，還不等女子說完、車也還來不及停妥，男車主突然驚呼了一聲「哇！伊尬告軌！」女子聽聞後也嚇傻，直呼「真的假的啦？」還頻頻催促男子趕快報警，但仍來不及挽回羅女生命。

淡水分局交通組長歐庭卲指出，當下獲報趕抵現場時，羅女已經明顯死亡，而肇事駕駛則離開現場，涉及肇事逃逸，經勘驗後發現現場遺留一片肇事車輛內規版，因此循線調閱監視器比對，並於清晨逮捕曹姓駕駛，全案依過失致死、肇事逃逸等罪嫌移送法辦；而羅女當時為何會自摔倒地，警方仍需深入釐清原因。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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▼羅女因不明原因倒臥路旁，遭到駕駛廂型車的曹男拖輾20公尺，全身變形慘死。（圖／記者游宗樺攝）