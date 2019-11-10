全台唯一「車廂土地公」就在富岡！　鐵道迷趁假日衝一波

▲全台最特別的台鐵富岡站車廂土地公。（圖／翻攝自臉書粉專楊梅區公所）

記者胡順惠／台北報導

桃園楊梅的台鐵富岡基地裡，有一座由自強號改建的土地公廟，鐵道迷快衝一波！據了解，多年前台鐵預計在富岡一帶興建52公頃基地，恰巧涵蓋福德正神廟，土地公因此開啟一段「流浪歲月」，直至今年10月底，經過多次聖筊請示後，才得以在黃道吉日之時安座，讓祂終於能回老家。

台鐵局2009年選定桃園市楊梅區規劃設廠，占地約52公頃，興建工程耗資約新台幣133億元，用來取代原台北機廠、北區供應廠及新竹機務段的綜合廠區，2014年底整體工程完工。當時規劃的廠區涵蓋當地居民供奉的福德正神廟，不得不遷移，當時台鐵承諾，未來建廠完成後要將土地公遷回原址。

請繼續往下閱讀...

▲▼車廂外觀。

台鐵與地方多次協調，土地爺回家的事才終於敲定，不過公有地不能使用公務預算建廟，最後才決定以報廢的車廂改裝，台鐵特地將第一代電氣化自強號「英國貴婦」（EMU100型）車廂拖到基地，並取名為「富岡基地土地公文化創作園區」，希望土地公保佑旅客平安，也盼能帶動當地觀光。

土地公10月24日上午10時舉行請神入座儀式，成為全台最特別的台鐵富岡站車廂土地公。楊梅區公所也在臉書分享喜悅寫道，土地公除了庇佑台鐵旅客和富岡地區鄉親平安順遂，自強號車廂改造的土地公廟吸引更多火車迷到訪，歡迎大家前來位於楊梅區富豐里富全街1號台鐵富岡火車站、號稱是全台最特別的土地公廟參拜，也順便來富岡老街走走逛逛，吃吃道地客家小吃，感受在地客家風情。

▲車廂土地公相當有台灣味。