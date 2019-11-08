自強號停靠後又忽然移動！　鳳山站4旅客跌下車受傷

▲自強號示意圖，非本次事件車輛 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台鐵101次自強號今（8日）上午8點37分停靠高雄鳳山車站，因停車位置不當，車長開門後列車又移動，導致有4位旅客受傷，其中3位輕微受傷自行離去，另1位旅客轉乘303次至花蓮站，經鳳山站連繫，該旅客表示有點頭暈要先休息一下，鳳山站連絡303次列車長及花蓮站密切關切該旅客，而101次次自強號則晚1分開車。

鳳山站站長黃登瑞表示，今天上午101班次停靠時，該列車司機員比規定停駛的位置提前了3個車廂停車，停駛後發現位置錯誤，才立即通知列車長關閉車門，但當時有旅客誤以為列車要直接前往下一站，因此心急下車，加上列車長沒有關閉車門，車子繼續往前的狀況下，有4名旅客跌倒受傷。

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黃登瑞說，受傷的4名旅客中，有3人表示無大礙，直接出站，但有1人要在鳳山轉換另一班往花蓮自強號列車的女性旅客，因當時下車手腳有被車門勾住，導致下車時頭朝地，身上有受傷，站務人員見狀要幫旅客包紮，只是旅客表示需趕行程且認為無大礙，直接搭303次列車前往花蓮。

黃登瑞表示，為確保該名女性旅客的狀況，鳳山站特別要求303次列車長多關注旅客狀況，在下午1時左右，該名旅客抵達花蓮站。至於101次自強號列車司機是否有人為疏失？黃登瑞指出，目前將交由營運管理處處理後續，若確認是人為疏忽，會有適當的懲處。

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