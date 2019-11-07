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噁狼搭自強號「掏出手淫」！　短裙妹驚惶奔出報警：他臉朝著我

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▲▼台鐵,台鐵人潮,台鐵旅客,台鐵列車,自強號,區間車,台中車站,台鐵安全,（圖／記者賴文萱攝）

▲林男搭乘自強號列車，見到短裙女後竟直接掏出生殖器手淫。（示意圖，與本新聞無關／記者賴文萱攝）

記者莊智勝／台東報導

台東一名林姓色男108年3月份搭乘自強號列車北上，豈料一坐定後就發現同車廂內一名穿著短裙女子身材姣好，林男按捺不住色心，竟當場掏出生殖器自瀆，期間臉還朝向短裙女、死死盯著她。女子見到林男噁心行為後嚇得奔出車廂報警；台東地院審理後，依公然猥褻罪嫌判處林男拘役30日，得易科罰金。

判決書指出，當天下午林男搭乘自強號列車，一走進車廂後旋即發現隔了一條走道的座位上有名女子身材窈窕，且還穿著短裙露出一雙修長白腿，林男心中的淫念頓時擊垮理智，當場在座位上手淫。

女子供稱，起初林男還隔個褲子套弄生殖器，且下體還有勃起現象，當時她感覺怪異、噁心，便拿起手機假裝講電話，沒想到林男越來越大膽，竟直接將臉部轉向她，還大膽掏出生殖器、做出手淫動作直到射精。女子被這一突如其來的舉動嚇傻，待列車一抵達玉里站，便立即起身衝下車報警。

林男到案後供稱，自己只是單純地想解決「當下的一股衝動」，並非是故意手淫、或是掏出生殖器給他人觀看。但台東地院法官認為，台鐵列車車廂屬多數人得以共見、共聞之地點，符合公然要件，已觸犯公然猥褻罪，且林男104年間曾涉犯公共危險罪遭到判刑，刑期執行完畢後又於5年內犯刑，屬累犯，依法加重其刑，判處拘役30日，得易科罰金。

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