還原太魯閣號驚險瞬間！司機員「差半公尺擊中」：能活著說話真好

▲太魯閣號遭集電弓砸裂玻璃。（圖／翻攝自Facebook／楊春妹，下同）

記者胡順惠／台北報導

台鐵256次太魯閣自強號8日深夜經過花蓮和平站時，突然集電弓斷落纏繞電車線，不僅砸壞駕駛艙玻璃，就連駕駛艙側邊也因遭高壓電車線擊中燒焦，所幸全車旅客無人受傷。此輛駕駛司機員吳長智表示，事發當下自己距離擊中位子僅半公尺，只有手臂輕微被玻璃割傷，「能活著說話真好」。

吳長智駕駛經驗豐富，在台鐵擔任司機員年資已經9年，8日正巧駕駛256次太魯閣自強號，從樹林開往花蓮，晚間11時51分準備通過花蓮和平站時，發現前疑似電車線三腳架垂倒，列車經過撞到瞬間斷落，打到車皮後，隨後傳出爆炸聲，當下趕快緊急停車，電車線設備和電車線擊中駕駛室前方玻璃出現破洞，電車線更擊中車體，車頭旁邊都已燒焦。

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▲▼所幸全車300多位旅客都沒人受傷。

吳長智表示，當下太魯閣號時速130公里，後面坐了300多名旅客，當下一直告訴自己要冷靜，所幸有緊急緊軔剎車，否則剎車不及高速拖行，若纏住車底或車輪，後果將不堪設想。他事故後檢查車輛，上午1時完成旅客接駁，到上午4時才回到花蓮，現在又返回台鐵寫報告，將事發當下情形詳實回報，以利後續調查。

談到當下心情，吳長智只說，最關心的就是旅客安全，至於自己手上割傷只是小傷口，「緊急事故發生當下，司機員是首當其衝，第一個受傷的一定是我們（司機員），還能活著說話真好。」