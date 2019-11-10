500萬助少年頭家　中山大學力挺校友創業「起家」打先鋒





▲中山大學校長鄭英耀（左）將台幣500萬元支票交給第一個獲得「中山創新創業基金」補助的校友創業團隊「起家」負責人李信成。（圖／中山大學提供）

記者崔至雲／台北報導

中山大學培育創新創業人才，力挺校友和學生做「少年頭家」！中山大學校長鄭英耀日前將台幣500萬元支票交給第一個獲得「中山創新創業基金」補助的校友創業團隊「起家」，他表示，中山除鼓勵學生培養創意、創新及創業知能，更用具體行動展現支持決心，「大學是萌芽創業團隊的教育導師，陪伴校友與師生邁向實戰的第一哩路！」

根據「全球創業精神暨發展機構」2018年度評比結果，在世界137個國家中，台灣位居全球第18名，名列亞太地區第3，整體表現領先主要競爭對手如日本、韓國、新加坡及大陸等，凸顯台灣在創業發展上具潛力。鄭英耀指出，學校透過學界、產業及創投組織共同組成「中山一億創新基金投資委員會」，針對不同創業發展階段、師生與校友所衍生的新事業體進行市場潛力評估，再由學校投資入股，給予每個團隊最高上限1千萬元的營運補助，讓校園裡的原生創意能夠不受資金限制，自由綻放嶄新價值，同時培育創新人才，加強在地連結，促使產業升級。

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▲第一個獲得中山補助的團隊「起家」主攻台灣小資裝潢市場。左起中山大學產學長高崇堯、副校長蔡秀芬、校長鄭英耀、起家負責人李信成、中山大學副產學長王俊傑、起家經裡黃美瑄。（圖／中山大學提供）

中山大學指出，第一個獲得中山補助的團隊「起家」主攻台灣小資裝潢市場，創建「找裝潢」App，透過媒合平台，提供使用者丈量、估價、簽約、施作、驗收等諮詢服務。「起家」創辦人李信成為中山大學海工系在職碩專班校友，他表示，在學時跟隨薛憲文教授投入地理資訊系統（GIS）研究，並跨域修習資管系講座教授梁定澎開設的「電子商務」及企管系教授趙平宜的「創業管理」等相關課程。畢業後，原投入資訊業的他發現幾乎每人都曾有找裝潢師傅的經驗，不過，在過程中因資訊不足、價錢、專業度無從比較，導致困難重重，因而有了打造「找師傅」App的創新想法，希望為使用者解決無法即時找到室內設計師和統包師傅，及無法從網路大量業配廣告文中，找到真正專業師傅等兩大問題。

透過分析評估，李信成看準台灣每年上千億元的裝潢市場，結合所學，透過精準媒合、在地化、即時通訊三大技術，幫助使用者能即時找到裝潢師傅，並從平台中了解師傅的專業度與評價；使用者（業主）從下載App、提出裝潢需求、與師傅聯繫皆不需付費。平台上目前已有超過4000個案子刊登、150個室內設計師與統包師傅加入，約有9成業主順利與師傅取得聯繫完成發案。「10年前，經由學校的栽培，打下創業的完整基礎。」李信成強調，下一個10年，團隊期許在學校的支持下成長茁壯、展翅翱翔，「成為台灣裝潢市場的獨角獸！」

中山大學於107年斥資千萬、創設全台唯一一座擁有正式建照的「貨櫃創業基地」，支持師生與校友創業。近五年來，共扶植109組創新創業團隊，培育42家師生創業企業，並有13個創業團隊獲得教育部青年發展署「大專畢業生創業服務計畫（U-start）」經費補助。

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