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中山大學驚傳教授電郵集體遭駭！　兩岸學者信箱被「監控超過3年」

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▲▼中山教授信箱被駭。（圖／翻攝中山大學官網）

▲中山大學的兩岸研究學者信箱集體被駭。（圖／翻攝中山大學官網）

記者柯振中／高雄報導

高雄市鼓山區的中山大學7日傳出假帳號監看電子郵件的事件，10多名涉及兩岸研究的學者的電子郵箱遭到假帳號監控，時間長達3年，直到2個禮拜前才被校方發現。

一名受到監控的學者向《中央社》透露，有不明人士從2016年開始利用Open Webmail的系統漏洞，建立了許多假帳號，佯裝校內的行政人員，監看10餘名教授的電子郵件內容，時間長達3年，直到2週前才被校方發現。

請繼續往下閱讀...

中山大學校方發現，這些被監控的對象相當單一，包括部分在兩岸、台灣公共事務相當活躍的亞太所、政經系教授，以及政治學研究所的教授。

▼中山大學教授的信箱集體遭駭。（圖／中山大學）

▲▼中山大學宿舍。（圖／中山大學）

此外，這些人雖然長期監控教授、學者的信箱，但沒有植入任何程式，也沒有改動信件內容、個人資料，因此雖然漏洞已補上，假帳號也已經移除，但很有可能還會有下一步的動作。

據了解，Open Webmail是一套免費開放的原始碼程式，能夠提供任何人使用，被廣泛用在台灣的校園。因此這位學者擔憂，這些監控者長期監看電子郵件的案例會發生在中山大學，就也有可能發生在其他大學，尤其是那些與政府外交、兩岸、國安情治或高科技領域合作密切的學校。

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