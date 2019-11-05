分手第3天「為愛砸車」…恐怖情人潑漆洩恨！殯葬女嚇傻：他說要斷我手腳

圖、文／周刊王

高雄市一名在葬儀社工作的劉姓女子（21歲），3日上午11時許駕車至殯儀館上班，但隨後沒多久，座車卻遭不明人士砸毀，並潑滿紅漆，警方獲報後調閱監視器，發現嫌犯逞凶後就逃逸，但劉女從監視器上的嫌犯身影研判，猜測應該是其黃姓前男友不滿她提出分手所為，目前已先報案，並申請保護令，同時希望警方盡早逮捕作案嫌犯。

▲嫌犯光天化日砸車，銀色轎車車窗全破，車身還被潑紅漆，實在很囂張。（圖／翻攝畫面）

警方調查，這起砸車潑漆事件，發生在周日殯儀館告別式高峰、人群最多的時候，當時監視器拍下，四輛機車騎到殯儀館外圍的停車場，一群年輕人鬼祟的東張西望，趁著無人之際，拿起球棒就往轎車猛砸，「碰碰」幾聲巨響，也驚動葬儀社人員出來查看，這群年輕人不顧他人眼光，囂張的對車子潑紅漆，接著揚長而去，行徑相當囂張。

▲被害車主無奈地說，不只她的車被砸，連一旁公司車都被波及紅漆，真的很倒楣。（圖／翻攝畫面）

劉女向警方供稱，3天前，她向男友提出分手，男友就嗆聲要砸她的車，並要對她斷手斷腳報復，讓她心生恐懼，沒想到男友真的在光天化日下，趁她上班，跑到殯儀館內砸她的車，連一旁公司的廂型車也被波及，劉小姐已經向警方報案，並申請保護令，希望恐怖情人遠離她。

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