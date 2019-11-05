　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

分手第3天「為愛砸車」…恐怖情人潑漆洩恨！殯葬女嚇傻：他說要斷我手腳

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

監視器拍到，黃男拿著棍棒跑到殯儀館停車場，見到前女友的車，就是一陣狂砸。（圖／翻攝畫面）

圖、文／周刊王

高雄市一名在葬儀社工作的劉姓女子（21歲），3日上午11時許駕車至殯儀館上班，但隨後沒多久，座車卻遭不明人士砸毀，並潑滿紅漆，警方獲報後調閱監視器，發現嫌犯逞凶後就逃逸，但劉女從監視器上的嫌犯身影研判，猜測應該是其黃姓前男友不滿她提出分手所為，目前已先報案，並申請保護令，同時希望警方盡早逮捕作案嫌犯。

嫌犯光天化日砸車，銀色轎車車窗全破，車身還被潑紅漆，實在很囂張。（圖／翻攝畫面）

▲嫌犯光天化日砸車，銀色轎車車窗全破，車身還被潑紅漆，實在很囂張。（圖／翻攝畫面）

警方調查，這起砸車潑漆事件，發生在周日殯儀館告別式高峰、人群最多的時候，當時監視器拍下，四輛機車騎到殯儀館外圍的停車場，一群年輕人鬼祟的東張西望，趁著無人之際，拿起球棒就往轎車猛砸，「碰碰」幾聲巨響，也驚動葬儀社人員出來查看，這群年輕人不顧他人眼光，囂張的對車子潑紅漆，接著揚長而去，行徑相當囂張。

被害車主無奈地說，不只她的車被砸，連一旁公司車都被波及紅漆，真的很倒楣。（圖／翻攝畫面）

▲被害車主無奈地說，不只她的車被砸，連一旁公司車都被波及紅漆，真的很倒楣。（圖／翻攝畫面）

劉女向警方供稱，3天前，她向男友提出分手，男友就嗆聲要砸她的車，並要對她斷手斷腳報復，讓她心生恐懼，沒想到男友真的在光天化日下，趁她上班，跑到殯儀館內砸她的車，連一旁公司的廂型車也被波及，劉小姐已經向警方報案，並申請保護令，希望恐怖情人遠離她。

延伸閱讀

不爽被甩！醋男朝前女友開2槍「轟爆頭」　趁她斷氣前還性侵

【人帥真好1】E奶琵琶手出局　陳楚河爽遛短褲妹

【人帥真好2】這些藝人好厲害　都能把到性感妹！

ET快訊
快訊／美軍MC-130通過台海中線！國防部全程掌握
人夫承諾給800萬…女網紅感動「被衝刺」　裸照臉書瘋傳
兒子出車禍住院…出現「17個女友」探病！媽當場看傻
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

老母送醫遇停電鐵捲門打不開　消防員就在眼前...女兒求援竟被回：打119

郭台銘赴刑事局告恐嚇妨害名譽　警鎖定專業郭黑帳號「李英德」

超爆笑鴿子版背後靈！他給安全帽「秒催油門」　後座警抬腳慘被丟包

快訊／台61七股交流道火燒車　男子大面積嚴重燒傷送醫急救

想推倒所長慘遭警棍「打屁股」　網亂嗆「台灣沒法治？」…臉超腫

狂吞「飲火催情粉」沒反應！系列「補品」成份曝光...真相讓男人崩潰

長島冰茶後...酒館老闆載女客回家！車內「激情上下游移」　她喊：就當一場夢

座車遭砸潑紅漆　女禮儀師說前男友幹的：他還嗆斷手斷腳

吹吹換Mac！人夫見「極盡色誘」亢奮：想X你...嫩15歲小三被抓包喊：只是朋友

雲林元長鄉可疑外籍人士出沒　海巡埋伏逮「跳船仔」

超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？

用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

蔡依林邀五月天「1/5當我嘉賓」　對阿信說：答應我，今天就嫁給你！

韋喆《以後別做朋友》擊敗李嫣　9m88很喜歡：你是一個很棒的歌手

那英一唱《原來愛情這麼傷》　網友跪了：那姐真的太會了！

玉闕朝仁宫信眾組團「攻玉山山頂」 扛30Kg神像爬2天...登頂感動淚崩

《聲林2》WAGAMAMA搞怪演唱《Bad Guy》　楊乃文大讚「這是我最喜歡的」

老母送醫遇停電鐵捲門打不開　消防員就在眼前...女兒求援竟被回：打119

郭台銘赴刑事局告恐嚇妨害名譽　警鎖定專業郭黑帳號「李英德」

超爆笑鴿子版背後靈！他給安全帽「秒催油門」　後座警抬腳慘被丟包

快訊／台61七股交流道火燒車　男子大面積嚴重燒傷送醫急救

想推倒所長慘遭警棍「打屁股」　網亂嗆「台灣沒法治？」…臉超腫

狂吞「飲火催情粉」沒反應！系列「補品」成份曝光...真相讓男人崩潰

長島冰茶後...酒館老闆載女客回家！車內「激情上下游移」　她喊：就當一場夢

座車遭砸潑紅漆　女禮儀師說前男友幹的：他還嗆斷手斷腳

吹吹換Mac！人夫見「極盡色誘」亢奮：想X你...嫩15歲小三被抓包喊：只是朋友

雲林元長鄉可疑外籍人士出沒　海巡埋伏逮「跳船仔」

小老闆注意！服飾店增加銷售化妝品未變更登記　遭罰

老母送醫遇停電鐵捲門打不開　消防員就在眼前...女兒求援竟被回：打119

愛吃糖？她靠「佛系減醣法」瘦了！醫加碼「養好菌食材」打造易瘦體質

韓瑜消失螢光幕1年…近照曝光！　聚會被拍「真實腿部線條」…網：不敢相信

CBA／劉錚第二場野獸接班人表現　嚴厲總教練都鼓掌

郭台銘赴刑事局告恐嚇妨害名譽　警鎖定專業郭黑帳號「李英德」

【廣編】Nautica 2019 亞州區代言人吳尊　海洋魅力新高度

大媽上廁所「包包隨意丟長椅」　大馬女看呆「閃超遠」：台灣治安那麼好？

「Booker思議」布克轟40分　生涯達6000分史上第8年輕

12強／日媒分析台灣為最大敵人　實力勝波多黎各、委內瑞拉

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

社會熱門新聞

躲不了「粉紅收屍隊」！89歲老兵花光500萬吞藥自盡

月薪34萬女副總賭氣　以一換一成真

台企銀總座偷吃女秘書　賠人夫百萬助她恢單

他公廁內強奪學妹初夜！她崩潰：我要怎麼結婚

板橋少年持槍自戕　臉書留遺言

轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他霸氣舉動救人

離家闖台北租屋空房　新竹長髮妹：敲房東沒回才先住

人夫承諾給800萬…女網紅感動上床「被衝刺」

奧萬大吊橋縫隙超大　林務局緊急澄清

即／板橋17歲少年住家疑開槍自戕

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

即／奧萬大2歲童墜橋亡　園區經理15萬交保

4女輪上9旬翁　給拍鹹濕照

2歲兒墜80m亡…母抓空崩潰　消防員還原過程

更多熱門

相關新聞

全球城市小姐總決賽「濟南」落幕

全球城市小姐總決賽「濟南」落幕

2019全球城市形象大使世界盃總決賽日前在濟南圓滿落幕，創始人張如君從台灣高雄港都小姐出發，花費將近二十年的時間，讓全球城市形象大使成為全世界以城市為主題的第一選美品牌，這位出身高雄的港都女孩如今成為國際選美舞台上光芒四射的鑽石，也讓台灣出發的選美品牌在世界舞台上綻放光芒。

輪胎被刺！3男氣拿酒瓶猛K誤殺無辜男

輪胎被刺！3男氣拿酒瓶猛K誤殺無辜男

「我女兒考上台大」！她：會唸書是陷阱

「我女兒考上台大」！她：會唸書是陷阱

高雄婦5天沒排便　3公分魚刺卡大腸後段肇禍

高雄婦5天沒排便　3公分魚刺卡大腸後段肇禍

工讀生？年薪312萬扮熊貓「啃竹子」

工讀生？年薪312萬扮熊貓「啃竹子」

關鍵字：

周刊王高雄恐怖情人殯儀館砸車潑漆保護令

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策

熱門新聞

楊丞琳IG刪光後發文了！僅留6英文字

公博美突然孕吐！看獸醫被告知「懷孕了」

遠距CP用激情0.01...一拔出來竟「爆破成三截」

女大生穿破褲　一個動作讓網讚爆

韓國瑜借廁所遭拒！警曝監視器還原

躲不了「粉紅收屍隊」！89歲老兵花光500萬吞藥自盡

王瞳被告開庭！梁敏婷火大搜出「曖昧卡片」證據

蔡依林求婚阿信成功「明年1/5確定了」！網嗨：陳太太好

男墜「1200度」煤爐　瞬間燒成白骨

弟弟7樓剛墜下！哥竟跟上雙亡　她見屍嚇傻

淡水驚現裸背辣妹　網友：想巧遇

月薪34萬女副總賭氣　以一換一成真

快訊／李興文神隱3天發聲了！

草娥消失2年首曝光...及胸長髮美炸

屏東哥取消搬家！她機警揭恐怖真相

更多

最夯影音

更多
超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？

超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？
用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面